Connu comme étant le maître promoteur de la guitare classique à Madagascar, Narimanana est un musicien passionné et aguerri qui continue à afficher fièrement, cet attachement particulier qu’il a pour son instrument de prédilection. Pour lui, la guitare reste toujours au centre de la discussion. On peut même dire qu’il vit pour elle et respire incessamment ses mélodies. Il se plaît à partager les accords et les sonorités de cet instrument aussi populaire que majestueux, autant avec sa famille à qui il a transmis sa passion qu’avec le public en général. Justement, la jeune génération représente une bonne majorité du public de Narimanana, entre autres, avec le Festival international de la guitare, organisé ponctuellement depuis deux années, dans la ville des Mille.

« Il importe toujours de transmettre notre amour pour la musique, de génération en génération », affirme-t-il. Ainsi, cet illustre guitariste propose actuellement des cours de guitare classique ouverts à tous. C’est du côté d’Ambatobe que Nari­manana convie alors tous ceux qui souhaitent apprendre à gratter sur la guitare, et avec qui il se plaira à partager ses expériences. En individuel ou en groupe, les cours de Narimanana sont dispensés aux mélomanes de tous âges, essentiellement les mercredis et les samedis.

La prochaine rentrée aura lieu ce 5 octobre et les inscriptions peuvent se faire en ligne sur la page « Narimanana » sur les réseaux sociaux ou en envoyant un mail au

« narimanana.nr @gmail.com».

A. P. R.