Max Exception marque depuis trois décennies le paysage musical malgache. Le chanteur revient en force avec la sortie de son nouvel album « 30e anniversaire » au rythme « choc-choc ».

La sortie du nouvel album « 30e anniversaire » de Max Exception est prévue dans les prochains jours. Le nouveau produit audio comporte deux albums en un avec une vingtaine de titres parmi lesquels figurent de nouvelles compositions et les meilleurs morceaux par lesquels on a connu Max Exception depuis sa carrière en solo en 1987. Un mélange de funky musique avec les rythmes spécifiques de la région Boeny, dont l’artiste est passé maître, caractérise la couleur et le rythme de ce nouvel album.

« Je suis Mahajanga de culture. J’aime écrire dans le dialecte de cette région qui est une ville cosmopolite. On y rencontre un mixage de cultures. Ce mélange stimule mon inspiration et ma créativité. Le rythme de ma musique reflète principalement l’ambiance et la douceur de vivre de cette partie de l’île. Ceci ne m’empêche pas d’utiliser le malgache officiel dans certains de mes textes. Je continue toujours d’écrire et de composer même si on ne me voit pas sur scène, ces derniers temps. J’ai aussi fait des recherches pour améliorer mes acquis. Et je compte faire plaisir et reconquérir le cœur de mes fans et séduire la nouvelle génération avec ce huitième album », a confié Max Exception.

Il compte faire le tour de l’île, par la suite, pour faire la promotion de ce nouvel album et célébrer pendant deux ou trois ans ce trentième anniversaire de différentes façons selon ses dires.

Ondes de choc

Max Exception rêve de collaborer prochainement avec Rira, l’interprète de « Baban’i Rokia » et d’une jeune chanteuse majungaise au nom de La Sainte.

Max Floret a pris le nom d’artiste Max Exception en 1987 après avoir intégré dans plusieurs formations musicales de l’époque. L’album « Choc-choc » l’a révélé au grand public en 1992 où il a été élu l’artiste de l’année. Cet album a enregistré la meilleure vente pour la même période et l’a conduit pour son premier voyage à l’étranger en 1993. « Vacances à Nosy-Be » s’est vendu comme des petits pains et a rencontré le même succès en 1998, puis « Ajila » en 2003. Le chanteur Njakatiana lui a suggéré d’écrire pour d’autres artistes. Firmin, Lianah, Melky entre autres sont les artistes de la nouvelle génération adeptes de ses textes. « Pour ma carrière artistique, je dois beaucoup à un certain Cyrius Parfait qui m’a formé en tant qu’auteur, compositeur et arrangeur. Je suis arrivé au stade où je suis actuellement grâce à ses conseils », a confié Max Exception. Il n’a pas manqué de faire des remarques sur la médiocrité des textes et le manque de créativité de certains artistes de nos jours.

Ricky Ramanan