L’un des événements culturels phares de la Grande île, qui a amplement su se forger une réputation à l’international. Madajazzcar en est actuellement à sa 27e édition.

Un gage de qualité et de prestige pour la scène artistique et musicale. Madajazzcar est le rendez-vous incontournable de tous les afficionados de la musique jazz de Madagascar, voire outre-mer. Avec au compteur plus d’un quart de siècle de parcours et de festivités, il a en effet amplement su affirmer son statut de festival international en fédérant au devant de sa scène des artistes de jazz de part et d’autre du globe. De l’océan Indien en général, le festival Madajazzcar est ainsi devenu un carrefour musical où se côtoient professionnels, amateurs et passionnés de jazz de tous âges et de toutes les générations, puisqu’autant des Européens, que des Américains et même des Asiatiques y sont passés.

Contribuant à l’émergence de nouveaux groupes, grâce à son tremplin jazz, Madajazzcar revient de plus belle cette année. C’est du 1er au 14 octobre que Madajazzcar enchantera une fois encore la capitale pour sa vingt septième édition. Ceci-étant, en amont de ce rendez-vous, une formation en jazz pour les groupes de jazz et les musiciens de niveau avancé se tiendra. Mais aussi pour la préparation au tremplin Madajazzcar 2016 du 12 au 29 septembre 2016 tous les après-midi des jours ouvrables à partir de 14h au sein de l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba.

« Toujours plus riche avec une programmation bien garnie comme à l’accoutumée, le festival continue sur sa lancée et se plaira à mettre en avant la jeunesse, sa créativité et son talent dans toute sa splendeur» affirme Désiré Razafindrazaka, président du comité d’organisation du festival. Afin de découvrir le potentiel caché de tous les festivaliers de Madajazzcar pour cette édition, ces séances de formation s’annoncent enrichissantes et s’affirment comme un privilège unique pour ceux qui y participeront.

Créativité et inspiration

Dans le cadre du lancement du concert « Jazz it up» qui s’est tenu le week-end dernier à l’AFT, Haja Ravaloson, responsable des formations confie « Tous ceux qui se joindront à nous pourront laisser libre cours à leur créativité et à leur inspiration. Ceci-dit, on accordera une place importante aux travaux concernant la lecture et l’écriture musicale basiques, pour mieux mettre en exergue par la suite une musicalité malgache ».

Un cursus productif est ainsi prévu dans le cadre de ces formations, portant sur les matériels, les mélodies, la rythmique et l’harmonie autour du jazz où le solfège, les différentes gammes, ainsi que l’harmonisation et la confection des accords seront entre autres travaillées. Des travaux d’analyse de standards de jazz par rapport aux différentes cadences, mais aussi des initiations à l’improvisation jazz, notamment concernant la création d’une phrase mélodique pour les plus avancés seront aussi au programme.

Pour la section rythmique, le swing, le groove ou encore le walking time de chaque groupe seront aussi revus, en passant par le travail d’un thème sur le jazz.

Andry Patrick Rakotondrazaka