Une épopée musicale aux rythmes du jazz, resplendissante de jeunesse et de maturité, c’est ce que le groupe Jazz Quart proposera aux mélomanes de la capitale ce samedi.

Quatre ans maintenant qu’il arpente la scène musicale. Émerveillant le public mélomane de sa musicalité, le groupe Jazz Quart convie le public à le retrouver ce week-end pour un cabaret-concert harmonieux, chaleureux et fraternel. Un groupe unique en son genre dans le milieu du jazz national, Jazz Quart affiche un dynamisme ainsi qu’une créativité qui lui sont propres face à la scène. Se distinguant surtout en affichant des inspirations musicales où le jazz traditionnel se conjugue avec brio à des rythmiques plus contemporaines.

Autant de qualité, que le groupe, composé de Joro Rakotozafiarison à la guitare, Tojo Rabekoto à la basse, Vatsiahy Ravaloson au piano et Zazâ Maminiavo à la batterie, se plaira ainsi à mettre en scène au Fara West Faravohitra, ce 9 septembre à 20h. L’occasion pour Jazz Quart de faire étalage de sa maturité musicale, lui qui, a toujours su conjuguer audace et modestie face au public, notamment dans le cadre du festival international Madajazzcar où il compte souvent parmi les têtes d’affiches nationales. À l’image de sa reprise jazzy de la célèbre comptine « Frère Jacques » qu’il a rebaptisé « Frère Jazz », illustrant une identité musicale électrisant et taquine à la fois.

Jazz Quart, ce sont ainsi quatre frères réunis autour d’une même passion, le jazz. Un quartet doué d’une personnalité unique, comparé à ses pairs, puisque Joro Rakotozafiarison, Tojo Rabekoto, Vatsiahy Ravaloson et Zazâ Maminiavo ont tous les quatre grandi avec le jazz.

Tarmac

« C’est une musique qui a toujours suscité ma curiosité depuis mon plus jeune âge. Une musique que je me suis plu à découvrir et avec laquelle je me suis grandement épanoui en tant que musicien depuis » confie Joro Rakotozafiarison. De même, Jazz Quart s’inspire majoritairement de son environnement quant à la réalisation de ses propres compositions qui laissent la part belle à l’instrumental. Entre autres, avec des titres comme « Tarmac », un terme désignant cette partie d’un aérodrome, réservée au trafic des avions, mais que Jazz Quart a choisi pour illustrer le voyage musical qu’il entreprend avec le public. Pareil pour « Nuit blanche » et « Turquoise » à travers lesquelles le groupe retranscrit jazz et poésie mélodieuse pour séduire et émerveiller l’oreille des jazzmen aguerris. Depuis, le Cercle Germano-Malgache (CGM) Analakely, l’Alliance française d’Antananarivo (AFT), Antsahamanitra ou encore partout ailleurs dans la Grande île grâce au Madajazzcar, Jazz Quart a su promouvoir un jazz moderne respectueux des racines mêmes de cette musique autant pour les inconditionnels que pour les profanes. Le groupe a été fondé en 2013 et a été le lauréat du Tremplin Madajazzcar cette même année. Jazz Quart enchantera grands et petits au Fara West samedi et ne cessera de continuer son petit bonhomme de chemin.

