Remarqué lors du concours international « End of the weak » en mai 2017 dans la capitale, Jess Black se consacre entièrement à sa première passion : la musique.

Depuis tout petit, Feno-soa Tahian-janahary Jessy Mickael, pour l’état civil adorait l’art de combiner les sons. Son problème de malvoyance depuis sa naissance ne l’a pas empêché de toucher du bout des doigts son rêve de conquérir un jour le cœur d’un public qui tombera sous le charme de son talent. Il maîtrisait bien le reggae, le zouk love, le rap, le « sound system ». Mais c’est le genre appelé « toaster », un style vocal proche du rap, apporté par les disques jockeys de reggae, qui lui a procuré un public admiratif de son talent.

Jess Black étonne par son improvisation et sa façon particulière de faire vibrer les mots à travers ses textes percutants. « Je prends suffisamment de temps pour écrire afin de trouver les mots justes et simples qui resteront gravés dans l’esprit des gens une fois qu’ils les entendent. C’est plutôt ma marque de fabrique », explique-t-il avec franchise. Et c’était avec son titre « Quoi qu’il en soit, c’est cool de vous voir heureux » qu’il a conquis le cœur de toute l’assistance lors du « End of the weak », le mois de mai de l’année 2017 où il a passé la demi-finale.

Viser plus loin

Ce concours de rap, créé aux Etats-Unis en 2000, se déroule chaque année dans une quinzaine de pays à travers le monde. Pour faire plaisir à ses admirateurs en ce début d’année, Jess Black prévoit de se produire sur la scène de No Comment Bar à Isoraka dans la soirée du jeudi 11 janvier à partir de 20 heures.

Ce jeune de vingt-et-un ans, originaire de Maintirano, vit à Antananarivo depuis l’année 2013 et s’est consacré entièrement à la musique un an après avoir investi la capitale. Jess Black s’est entouré de bonnes personnes pour mettre en valeur son genre et son style musical. Sikat Daross, Beloha Ratsirahonana alias Empereur Belou, DJ Mister T et Double’ ENN ont collaboré tour à tour, avec ce talentueux et attachant artiste.

Avec ses seize vidéos déjà mises en ligne sur Youtube, Jess Black compte élargir son public cible. Les centaines de vues qu’enregistre chacune de ses œuvres prouvent qu’il arrive à faire sensation auprès des internautes. Ses titres tels que « Lasa fery », « Mozika mapitapy », « Reveko ianao », « Real love », et « Life Ambanivolo » restent sur toutes les lèvres de la nouvelle génération. Et il compte gâter son public pour son premier rendez-vous de cette année 2018, histoire de serrer davantage ce lien qui existe déjà entre eux.

Ricky Ramanan