Un homme d’exception dont la passion pour la musique n’a d’égal que son dévouement intarissable pour le journalisme. Jean Félicien Ratefy est et restera ce musicien pédagogue et passionné qui aura bercé toute une génération de mélomanes aux rythmes du piano, son instrument de prédilection.

Une personnalité au parcours exceptionnel, fort d’un caractère chaleureux, généreux et par dessus tout sublimé par une patience exemplaire. Jean Félicien Ratefy s’est éteint mardi à l’âge de 73 ans, dans sa demeure à Ankadifotsy, là même où depuis plus de trois décennies, il a initié à plusieurs musiciens de renom les rudiments de la musique sous toutes ses formes.

La nouvelle de sa disparition a ainsi grandement attristé le milieu culturel et artistique, qui est désormais orphelin de l’un de ses patriarches. Eusèbe Jaojoby souligne « Il était l’un de mes plus grands amis. Un camarade sur lequel on pouvait toujours compter, je lui serais éternellement reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour nous ». Jean Félicien Ratefy aura marqué de son empreinte le monde de la musique, mais aussi du journalisme.

C’est à partir de 1964 que Jean Félicien Ratefy entame ce qui sera l’une des plus grandes aventures de sa carrière. Ce fut l’année où il brillamment réussi un concours pour devenir technicien au sein de la Radio nationale Malgache (RNM), il intégra par la suite la première équipe qui mettra en chantier la première chaîne de télévision malgache à Antaninarenina en 1968. Faisant de lui ainsi, l’un des pionniers de l’audiovisuel et du journalisme à Madagascar, deux de ses plus grandes passions, également, au-delà de la musique. Des passions qu’il aura su conjuguer avec brio au fil des années, puisqu’en 1985, il se découvre une casquette de producteur et produit diverses émissions en ode à la musique en général. En 1991, il fonde le « Syndicat autonome des agents de radio de Madagascar » (SAARM) et fut désigné directeur de la Radio nationale Malgache en 2003, alors qu’il comptait d’ores et déjà 40 ans de bons et loyaux services. Un bon vivant et grand maître du piano en soi, il laisse un grand vide autant sur la scène musicale que journalistique par son absence.

