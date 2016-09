Une carrière productive à l’international pour Hanitra Ranaivo avec la sortie de son nouvel album « Lasa », le mois prochain. Hanitra Ranaivo continue à illustrer ce folk contemporain qui fait sa renommée.

Une grande figure de la scène musicale malgache qui a su se forger une notoriété ainsi qu’une place de choix sur la scène internationale depuis des années. Hanitra Ranaivo que la majorité du public connaît à travers sa collaboration avec le groupe Lolo sy ny Tariny, l’une des formations musicales les plus populaires de la Grande île du début des années 80, continue son épopée sur la scène culturelle francophone. Celle que le public affectionne particulièrement pour la douceur et la tendresse de sa voix, notamment avec sa chanson « Omeko anao », ne cesse de faire valoir son talent en affichant fièrement son attachement à son pays natal.

Après son premier album solo, « The New Voice of Madagascar », au début des années 2000 et quelques compilations collectives avec des artistes internationaux de renom entre temps, son second album « Any aminay» est sorti en 2010. Hanitra Ranaivo revient avec « Lasa», un troisième album rythmé et poétique, en hommage aux femmes et particulièrement à la chanteuse américano-mexicaine Lhasa De Sela. « Loin de faire uniquement une apologie du passé comme peut le laisser supposer l’intitulé de l’album, avec Lasa, je continue à affirmer mon identité culturelle et musicale avec laquelle je représente fièrement mon pays, tout en honorant cette chanteuse que j’admire en particulier », souligne Hanitra Ranaivo.

Artiste internationale

À travers ses compositions, avec « Lasa », elle se plait surtout à retranscrire une vivacité grandissante, propre au folklore malgache. Le tout par le biais de cette musicalité qui s’est découverte, tel un « World music » raffiné et accrocheur, naviguant entre folk à fleur de peau et morceau plus jovial. Dans le cadre de la sortie internationale de son nouvel album, la chanteuse, musicienne et compositrice qu’est Hanitra Ranaivo présentera un concert promotionnel à l’auditorium du Pan Piper à Paris, ce 21 octobre. À l’occasion, l’artiste sera entourée des musiciens avec qui elle a beaucoup partagé et peaufiné son album. Il s’agit de Jean Marc Bontemps à la guitare, Pascal Bouterin à la batterie et aux percussions ainsi que Mikael Seznec à la basse satar et rubab.

Lhasa De Sela qui s’est éteinte en 2010 chantait d’une voix grave et profonde, autant en français qu’en anglais et en espagnol. Sa musique resplendissait le folk américain, le soul et le rock. Une personnalité musicale que Hanitra Ranaivo a su adapter à la sienne dans cet album, notamment avec « Avia », « Ampela », « Mirroir», « Leave», « Maloy aho » et « Mivalo » qui sont intégralement en malgache.

La dernière prestation de Hanitra Ranaivo à Madagascar remonte à octobre 2015 aux côtés des chanteurs Alain Souchon, Laurent Voulzy et Davy Sicard, dans le cadre d’une levée de fonds pour l’association réunionnaise Aina Enfance et Avenir dont elle est la marraine, au Centre de conférence international à Ivato. Au-delà de ce concert de promotion, la version physique de l’album « Lasa » sera disponible dans une cinquantaine de pays, et sur l’ensemble des plateformes numériques, dans les semaines à venir.

Andry Patrick Rakotondrazaka