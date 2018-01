C’est parti. Les noms des lauréats de l’édition 2018 des Brit Awards seront dévoilés le 21 février, lors d’une cérémonie à Londres.

Le troisième album à succès du chanteur britannique Ed Sheeran a été nominé samedi soir pour les Brit Awards, les récompenses britanniques de la musique pop, où il sera en compétition avec quatre jeunes talents, dont la chanteuse Dua Lipa.

Les récompenses seront distribuées lors d’une cérémonie à Londres le 21 février.

L’album «Divide» de l’auteur-compositeur-interprète de pop-folk Ed Sheeran, qui s’est écoulé comme des petits pains au Royaume-Uni, se disputera le prix de meilleur album britannique de l’année avec quatre premiers disques studio, ceux de Dua Lipa, Stormzy, Rag’n’Bone Man et J Hus.

Ed Sheeran a été nommé dans quatre catégories, dont celle très convoitée de meilleur artiste britannique de l’année aux côtés de Liam Gallagher (ex-Oasis), Stormzy, Loyle Carner et Rag’n’Bone Man.

La chanteuse Dua Lipa, 22 ans, a décroché au total cinq nominations dont celle de meilleure artiste féminine britannique. Paloma Faith, qui a remporté ce prix en 2015, Kate Tempest, Jessie Ware et Laura Marling sont également en lice dans cette catégorie.

Prix et trophée

Les nominés pour le meilleur groupe britannique sont Gorillaz, London Grammar, Royal Blood, Wolf Alice et The xx.

Le chanteur-compositeur Sampha, nouvelle sensation de la soul qui a remporté le prestigieux Mercury Prize en 2017, figure aux côtés de Dua Lipa, J Hus, Loyle Carner et Dave parmi les artistes nommés dans la catégorie révélation.

En dehors du Royaume-Uni, Foo Fighters, Haim, The Killers, LCD Soundsystem et Arcade Fire se disputeront le trophée du meilleur groupe international.

Taylor Swift, Lorde, Björk, Pink et Alicia Keys sont nommées comme meilleures artistes internationales tandis que Childish Gambino, Beck, DJ Khaled, Drake et Kendrick Lamar convoiteront le prix de meilleur artiste masculin international.

Les Brit Awards avaient été dominés en 2017 par David Bowie, qui avait raflé à titre posthume les récompenses d’artiste et d’album (« Blackstar ») britanniques de l’année.

Textes et photo : AFP