Toujours aussi fringant, taquin et énergique au bout de presque soixante ans de carrière, Henri Ratsimbazafy revient au-devant de la scène, cette année, plus en forme que jamais.

Comme si c’était hier, surprenant toujours autant ses fans, Henri Ratsimbazafy se redécouvre, cette année, à travers un joli cadeau qu’il fait à ses inconditionnels. Après son « Best show » avec lequel il a envoûté le public à travers ses balades aussi mélodieuses que rythmées au début de l’année 2016, c’est l’un de ses meilleurs concerts en ode à la vie et à la musique elle-même qu’il a tenu à faire revivre à ses fans.

L’illustre Henri Ratsimba­zafy ou « Dear Henri» comme le surnomment le public et ses pairs du milieu musical, se représente ainsi avec le double DVD Live intitulé

« Mamy ny miaina », de son dernier concert au CCESCA Antanimena, le 4 décembre dernier. « C’était pour moi un moment vraiment exceptionnel que je me devais d’immortaliser et de partager de nouveau avec le public. Je reste constamment fier de pouvoir toujours donner le meilleur de moi-même à mes fans. Et tant qu’ils seront là, tant qu’ils en redemanderont, je serai toujours là », affirme Henri Ratsimbazafy. « Mamy ny miaina » dévoile le chanteur de « Ao an-trano falafa » toujours au mieux de sa forme et égal à lui-même.

Un programme chargé

Avec 29 titres en tout, et deux bonus, ce DVD Live de Henri Ratsimbazafy égaiera d’une nostalgie mélodieuse tous ceux qui se plairont à l’acquérir. De plus, prochainement, au courant du mois de février, Dear Henri promet un concert exceptionnel, voire inédit pour le public. On sait, d’ores et déjà, que l’honneur reviendra à ce chanteur émérite d’inaugurer la scène du Scandale Buffet qui prendra ses quartiers à Ankoron­drano, là où l’ancien Paprika se trouvait. « Ce sera une opportunité pour tous ses fans, un instant exquis et mélodieux qui les marquera à jamais. Nul besoin de billets pour y assister, il vous faudra tout simplement acquérir ce DVD Live et venir avec », souligne Zo Lala Rakotoarisoa, organisateur de l’événement.

Diverses dates sont également déjà prévues par le chanteur tout au long de cette année, car même au bout de six décennies de carrière, Henri Ratsimbazafy reste toujours aussi tonitruant et vivace.

Andry Patrick Rakotondrazaka