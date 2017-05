Pour ses sept ans d’existence, Madagascar Mozarteum promet de belles découvertes musicales et artistiques. Plusieurs rencontres sont prévues.

Passionnée et avide de promouvoir la musique classique dans toute sa splendeur dans la Grande île, l’association Madagascar Mozarteum s’est affirmé sur la scène culturelle nationale comme un véritable tremplin pour les artistes de musique classique. Elle fête cette année ses sept ans et projette de fédérer encore plus les férus de ce genre musical quasi-intemporel tout au long de cette année. Elle contribue à la promotion de la musique classique. A cet effet, elle soutient ses artistes. Madagascar Mozarteum enchante toute une génération de mélomanes, et ce grâce à ses fameux concerts classiques de midi à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely et ses projections d’opéra du Metropolitan de New York ainsi que ses prestigieux master class entre autres avec ses invités internationaux.

« La musique classique a véritablement sa place et son public à Madagascar. À travers notre association, on se plaît surtout à enrichir la scène culturelle en valorisant ces artistes talentueux de la musique classique. Ceux-ci sont en manque de visibilité.», affirme José Bronfman, président de l’association. Offrir aux musiciens une opportunité de se produire et au public d’y avoir accès gratuitement, c’est dans cette optique que Madagascar Mozarteum entreprend ses actions.

D’ici jusqu’à la fin de l’année, toute une ribambelle d’événements garnissent ainsi la programmation de Madagascar Mozarteum.

« On réserve de belles surprises pour les amateurs de musique classique. Le grand public est convié à se joindre à nous à chaque occasion. D’ailleurs, la musique classique est un genre des plus populaires. Elle ravira les mélomanes de tous âges et de tous horizons.» confie Antsanirina Rakotoarimino, responsable au sein de Madagascar Mozarteum.

Diverses prestations

Ce mois de mai sera particulièrement bien garni, notamment à partir de ce week-end et tout au long de la semaine prochaine. Ce 6 mai à partir de 16h, un rendez-vous est donné à l’IFM Analakely pour la pièce d’opéra intitulé « L’amour de loin » par Robert Lepage. S’ensuit les 8 et 9 mai, un master class de violon par quatre professeurs du groupe les Kwatyor de la Réunion. Le lendemain, comme à l’accoutumée, le concert classique de midi avec les participants des master class se tiendra. Les Kwatyor, composés de Eva Tasmadjian au premier violon, Marc-André Conry au second violon, Kahina Zaimen en alto et Niels Hoyrup au violoncelle, enchanteront le public mélomane le 11 mai à 19h sur la scène de l’IFM Analakely.

Un concert lyrique inédit se tiendra le 12 mai à 19h à l’église d’Ambohimanoro avec à l’affiche quelques uns des meilleurs chanteurs lyriques de la ville des Mille. Pour ses concerts classiques de midi, Madagascar Mozarteum honorera particulièrement les chants malgaches avec la Troupe Jeanette. Le choeur Miangaly interprètera l’opérette Orphée aux enfers au mois de juillet, tandis que Josianne Rabemananjara s’illustrera avec sa guitare classique en octobre et Seta Ensemble clôturera l’année avec son classical jazz. Un concours de piano professionnel est d’ores et déjà annoncé aussi du 4 au 7 avril 2018.

Andry Patrick Rakotondrazaka