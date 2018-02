Mirana Randria et Agnes Joignerez marieront leurs talents pour égayer de la plus agréable des manières, avec sérénité et sensualité, le public du Tsiky Restaurant.

La pianiste Mirana Randria et la flutiste Agnes Joignerez travaillent régulièrement en duo depuis un certain temps. Cette fois-ci, ce sera au restaurant Tsiky à Ambohijatovo qu’elles vont se produire le jeudi 15 février à partir de 19 heures pour un concert qui promet en émotions. Ces deux musiciennes vont interpréter des œuvres qui allient la musique baroque et celle de la fin du XIXe et le début du XXe siècle. « Nous avons choisi un répertoire composé de pièces tour à tour virtuoses, brillantes, gaies, légères, moqueuses, sensuelles, tristes ou simplement sereines. Des œuvres d’Haendel, de Scarlatti, de Debussy de Roussel, d’Ibert et de Prokofiev. Ce sont tous des musiciens qui ont marqué leur époque d’une brillante manière. Il y aura, par exemple, des pièces dédiées à quatre joueurs de flute mythiques et romanesques. Une pièce inspirée du poème de Mallarmé, L’après-midi d’un faune, fera partie aussi de notre répertoire. Et on va donner la part belle à une œuvre maîtresse pour flute et piano par sa longueur et qui dure vingt-cinq minutes. Notre but est tout simplement de partager avec les autres ce pur moment de bonheur en musique », a précisé Agnes Joignerez. Le concert durera une heure et demie environ.

Musiciennes de formation

Ces deux artistes ont un parcours bien rempli dans leur carrière musicale. Mirana Randria, qui est un professeur de piano dans la capitale depuis plusieurs années, a forgé son talent au Conservatoire de Toulouse pendant dix ans et est titulaire d’un diplôme de fin d’étude. Agnès Joignerez, quant à elle, a étudié au Conservatoire de Toulon, à l’école de musique de Cayenne en Guyane Française, au Conservatoire de Windhoek en Namibie. Elle a aussi suivi des stages de perfectionnement à l’Académie Festival des Arcs et à l’Académie Internationale de Musique de Flaine en France. A force d’être souvent ensemble, elles arrivent à communiquer avec leurs instruments respectifs et créer une ambiance conviviale et remplie d’allégresse. Cette paire musicale a déjà enchanté quelques lieux huppés de la capitale. Ceux qui ont eu l’occasion de les voir jouer ont été éblouis d’entendre le mélodieux dialogue entre la flute et le piano.

Ricky Ramanan