Une année qui s’annonce faste et prometteuse de belles découvertes pour les férus de musique classique de tous les âges.

Huit ans d’émerveillement, qui ont laissé la part belle à des révélations musicales tout aussi surprenantes les unes que les autres. Le tout contribuant activement à l’épanouissement de plusieurs artistes de la musique classique dans la Grande île. Ainsi se résume l’historique de l’association Madagascar Mozarteum.

Forte du succès de ses fameux « Concert classique de midi », mensuels à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely, qui en étaient à leur 86e édition ce mois de janvier, l’association ne cesse d’œuvrer pour le soutien des artistes locaux, mais met également un point d’honneur à valoriser les échanges culturels d’envergure internationale.

Une plateforme musicale unique et enchanteresse pour la musique classique dans toute sa splendeur donc, Madagascar Mozarteum permet aisément à des musiciens de tous horizons et de toutes les générations confondues d’exprimer leur talent. Fer de lance d’une programmation bien garnie en cette nouvelle année, l’association, qui fédère de plus en plus de jeunes autour de la musique classique, organise un grand concours de piano du 3 au 5 avril, en partenariat avec l’IFM Analakely.

Les jeunes talents se découvriront à travers deux catégories, à savoir « excellence » et « supérieur ».

Une ode à la jeunesse

Le concours, qui sera sous la bienveillance de trois pianistes d’exception, Mirana Randria, Reinhard Schwarte et Mahery Andrianaivoravelona, pianiste malgache évoluant sur la scène professionnelle internationale depuis des années maintenant. Ce dernier organisera également un master class aux participants au cours de son passage au pays.

Les inscriptions au concours sont d’ores et déjà ouvertes auprès de l’établissement Blanche Birger Tsaralalàna. « On est fiers d’affirmer que, grâce à notre initiative, la musique classique gagne de plus en plus en intérêt auprès d’un plus large public. De même, grâce à nos invités internationaux et les échanges qu’ils entreprennent avec nos jeunes artistes, on voit l’émergence d’une jeune génération de musiciens classiques passionnés et prometteurs » souligne José Bronfman, président du Madagascar Mozarteum.

Les mélomanes de musique classique rajeunissent de plus en plus, ce genre qui se redécouvre, ainsi

désormais comme une musique des plus vivantes dans le cosmos artistique national. Des plus motivants, ce grand concours de piano du Madagascar Mozarteum propose de belles récompenses pour ses lauréats. Outre des lots allant de cinq cent mille ariary à un million d’ariary, les jeunes pianistes talentueux auront le privilège de se découvrir sur la scène des « Concerts classiques de midi»

Andry Patrick Rakotondrazaka