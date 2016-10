Hommage. Ce soir, la chorale du temple FJKM Trano­vato Faravohitra interprétera des compositions de Christian Ramamonjisoa, connu de tous les mélomanes sous le nom de « Christian Rama ». À partir de 18 heures, la chorale, composée d’une soixantaine de membres, rendra hommage à celui qui fut autrefois leur chef. À l’occasion, quarante choristes de la pépinière Koloamborampeo participeront également à ce concert pour leur prêter main forte.

Un raz de marée de talents dirigés par Christian Rama lui-même, et qui est venu spécialement à Mada­gascar pour cet évènement. En effet, il réside en France depuis plusieurs années. Musicien de talent, il dirige actuellement le chœur « Allegreto de Plaisance » à Paris avec lequel il a présenté plusieurs œuvres du répertoire classique entre autres, le Requiem de Brahms, Missa Choralis de Liszt, le Requiem de Campra, les Vêpres solennelles de Mozart, etc. Parallè­lement, il est chef de chœur dans d’autres ensembles vocaux, et est également professeur de musique dans plusieurs institutions et écoles à Paris.

Les titres les plus connus, considérés comme étant de grands standards tels que « Raha ianao » et « Isika » et le fameux « Ny ranomasonao Jesoa » seront interprétés. De nouvelles compositions également intégrées dans le répertoire, seront jouées pour la première fois à Madagascar, comme le style de musique descriptive telle que « Orana » ou encore « Hehy ».

Ainsi, ce concert sera une occasion de découvrir les talents de Christian Rama en tant que compositeur, mais aussi en tant que grand directeur.

Harilalaina Rakotobe