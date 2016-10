Enchanteur comme à l’accoutumée, le 72e concert classique de midi organisé par Madagascar Mozarteum a envoûté le public. Laissant la part belle aux découvertes et s’affirmant depuis plusieurs éditions comme un tremplin pour les artistes de musique classique de la Grande île, le concert classique de midi a présenté une formation inédite de plus, hier. Ainsi, c’est vers

13 heures que la scène de l’Institut français de Madagascar s’est vu égayée par le talent et la maîtrise du Kanto’s Trio des mythiques compositions de l’illustre Ludwig van Beethoven.

Toujours en toute sobriété, et propre à cette ambiance classique du rendez-vous, le trio composé de Herimanitra Ranaivo au piano, Joachim Rakotoniaina au violon et Kiady Rakotomalala au violoncelle a interprété le « Trio N°7 à l’Archiduc » de Beethoven. Pour ce faire, quatre mouvements, « Allegro moderato, si bémol majeur », « Scherzo Allegro, si bémol majeur », « Andante cantabile, ré majeur» et « Allegro moderato, si bémol majeur » ont été au programme.

D’entrée, c’est une fois de plus un voyage musical dans le temps que le concert classique de midi propose à son auditoire. Dès les premières notes, le public se laisse vaguement transcender par les mélodies du Kanto’s Trio. Écoutant Beethoven, on se croirait ainsi transporté dans la cour du Roi Soleil lui-même, se laissant subjuguer par la douceur et la luxure des royautés du XVe siècle. Instant de détente musicale désormais devenu incontournable chaque mois, les concerts classiques de midi sont aussi bien à vivre qu’à écouter.

A. P. R.