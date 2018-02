La voix de Ando Ramalanjaona Ralamboson laisse souvent les autres sans voix. Cette adolescente continue son ascension dans l’univers musical classique.

Trois talents vont se réunir, pour la première fois, ce samedi soir à l’Hôtel de ville d’Antananrivo, et offriront un concert lyrique et symphonique dont le thème tourne autour de l’Amour. La soprano Ando, le violoniste et altiste Henintsoa Rabarijaona et le contre ténor Heninkaja Andriamiandra. Le concert va durer une heure et demie. Les meilleures compositions de la musique classique et les chants traditionnels avec les morceaux choisis spécialement pour l’occasion, vont ravir l’assistance. La musique classique occupera la première partie, et la variété marquera la seconde. Pour donner un avant-goût de ce que pourrait être la couleur de l’ambiance, Ando interprétera, entre autres, « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf, et Heninkaja sublimera l’« Alto Giove » de Nicola Porpora. Une option de plus se présente aux amoureux de la capitale pour marquer la Saint-Valentin d’une autre manière, plus classique, comme beaucoup l’aiment.

Ces trois artistes font partie des meilleurs dans leur catégorie respective. Ando Ramalanjaona Ralamboson, la soprano de l’orchestre Jejy Music a fait ses preuves du haut de ses quinze ans en jouant de sa voix puissante dans différents concerts de la capitale. Henintsoa Rabarijaona, quant à lui, n’est plus à présenter dans le milieu de la musique classique par son dynamisme et sa façon de jouer ses instruments de musique. C’est un violoniste et un altiste hors pair. Le contre ténor Heninkaja Andriamiandra est, pour sa part, parmi les plus redoutables dans la zone de l’Océan Indien. Ensemble, ils vont rendre une ode à l’Amour à l’Hôtel de Ville d’Antanana-rivo, à quelques jours de la Saint-Valentin, le samedi 10 février à partir de 18 heures.

Aubaine

« C’est la première fois que les trois artistes vont jouer ensemble. Henintsoa et Heninkaja ont presque l’habitude d’être réunis pour un concert. Mais pour Ando, ce sera une aubaine d’évoluer auprès de ces grands noms de la musique classique malgache. C’est une occasion en or pour ma fille de démontrer son talent avec ces deux formidables artistes pour ce concert », a confié avec enthousiasme Dominique Ralamboson, la mère de Ando. Sa fille a fait ses débuts dans la musique classique à l’âge de onze ans. Elle a choisi le Café de la gare à Soarano pour donner son premier concert en 2013. « L’envol au cœur de la musique » fut son show à but caritatif en faveur des enfants d’une école à Ambolokandrina. En 2016, Ando a assisté au Master Class animé par un contre ténor de renommée internationale. Cette adolescente est souvent sollicitée pour animer les galas de bienfaisance de la capitale. Sa première rencontre sur scène, avec les grosses pointures, laissera certainement de bels échos.

