La soirée du 28 décembre a été riche en bonnes surprises. Le trio composé d’Éric Rakotoary, Tahiry et Samy Andriamanoro a ébloui sur la scène du No Comment Bar à Isoraka.

Belle ambiance! Telle a été la constatation de ceux qui etaient présents au rendez-vous « Rythm and blues » donné par Éric Rakotoary Trio, au No Comment Bar à Isoraka avant hier soir.

Les amateurs de la bonne musique d’ambiance ont été bien servis par de talentueux musiciens. Éric Rakotoary à la guitare basse et au chant, Samy Andriamanoro au saxophone et au clavier, et Tahiry Andriamanoro à la batterie ont revisité, à leur bonne manière, les standards du blues, du jazz et aussi les rythmes bien tempérés. Même James Brown en personne aurait souri en entendant le trio interpréter « Sex machine », « It’s a man’s world», et « Papa’s got a brand new bag ». Les reprises ont été magnifiquement jouées avec des touches propres à nos musiciens. Les fans d’Otis Redding, ceux de Creedence Clearwater Revival se sont bien réjouis de leur prestation.

« Je n’ai pas du tout regretté d’être venue. Le mauvais temps a failli changer mon programme. Mon mari adore la façon de jouer et le feeling de ce trio. Il tenait absolument à ce que je vienne avec lui. Maintenant, je partage entièrement son avis. Ils arrivent à créer une ambiance particulière, un bon feeling », a avoué une dame dans le public, toute exaltée de bonheur.

Bonnes surprises

Le trio a bien démarré la soirée. Un autre grand guitariste, Poon Andriambelo, les a rejoints au beau milieu de l’ambiance. Et la symbiose de leur groupe a pris une toute autre dimension.

« Je ne sais pas comment définir le fait d’entendre ce qu’ils font. Mais là, j’ai vraiment la chair de poule. J’ai tous les sens en éveil. Je suis heureux. Ils sont forts », a commenté un étranger dans l’assistance.

Difficile alors de résister et de se tenir à sa place si on a un certain talent permettant de participer à ce qu’ils ont offert comme spectacle. Ce fut le cas de Voahirana Andriambelo qui a pris le micro pour habiller de sa belle voix les derniers morceaux de la soirée. Était-ce une réaction spontanée de la part de ces deux autres artistes ou une mise en scène bien orchestrée ? En tout cas, toute l’assistance a bien apprécié leur participation.

Ricky Ramanan