Un concert comme un vibrant hommage aux légendes du salegy est à découvrir. Un évé-nement inédit durant lequel ils mettront surtout en avant les valeurs de la culture malgache.

Des retrou-vailles qui s’affirment déjà comme un véritable moment de grâce pour ces artistes légendaires que sont le Roi du salegy Jaojoby, le Grand maître Tianjama, l’électrisant Mily Clément, l’infatigable Din Rotsaka et l’attrayante Ninie Donia. Le concert qui sublimera la scène du palais des Sports et de la Culture Mahamasina ce 25 février à 14h30 s’annonce explosif, tout en affichant un profond respect pour ces artistes intemporels. Intitulé « Les légendes du salegy », il s’agit d’un rendez-vous exclusif organisé par M. Production, qui bien au-delà de son aspect festif, s’annonce également comme chaleureux et promoteur des valeurs traditionnelles de la culture malgache.

À l’occasion, ils seront ainsi cinq artistes émérites à se relayer sur la scène jouant de leur talent, ainsi que de leur personnalité propre, mais surtout en partageant au public les vraies valeurs de leur culture musicale à travers le salegy où le respect des traditions importe le plus. « Il importe plus que jamais de contribuer à l’émergence de notre culture face à la mondialisation. On salue ainsi vivement cette initiative, qui sera l’occasion pour nous de promouvoir de la plus belle des manières notre richesse culturelle grâce aux mélodies du salegy » souligne Jaojoby face à la presse, hier.

Outre le fait de festoyer dans la joie et la bonne humeur, mais aussi dans l’euphorie la plus totale.

Tradition du salegy

Ce concert, qui égayera le palais des Sports et de la Culture, promet également un doux voyage nostalgique dans le temps, à travers le répertoire de ces légendes, durant cinq heures de show non-stop. Le Grand Maître Tianjama, qui retrouvera ainsi à l’occasion, pour la première fois, le public tananarivien après plus de deux décennies, a hâte de réjouir à nouveau ce dernier de son fameux « Donia regarega ».

Il affirme que « Le salegy» coule dans nos veines, on vit et on respire pour cette musique avec laquelle on s’est épanoui en tant qu’artiste, mais aussi en tant que personne. Grâce à cette musique, on a pu forger la renommée de notre pays partout dans le monde. J’invite ainsi la jeune génération à en faire de même, à nous rejoindre et à s’imprégner des valeurs du salegy ». Une affirmation à laquelle Jaojoby ajoute :

« D’autant plus que dans les quatre coins de la Grande île, nombreux sont les genres musicaux à tirer leurs racines du salegy. Pour ma part, il importe ainsi d’honorer le salegy, car il est propre à notre identité culturelle. Durant ce concert, aux côtés de mes amis, on revisitera ainsi ensemble toute cette historique du salegy ».

Andry Patrick Rakotondrazaka