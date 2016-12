Pour la deu­xième année consécutive, le jeune Ranty Ernest a terminé vice-champion de Madagascar de moto tout terrain, catégorie scratch et champion en catégorie junior. Au guidon d’une Husqvarna, le pilote de quinze ans avait débuté l’année de la plus belle des manières, en remportant les Quatre Heures Honda à Imerintsiatosika, en compagnie de Nicolas Rivière.

Et il y a deux semaines, il a conclu la saison avec une belle victoire durant le MX Final Round, à Iavoloha. « Il fallait que je gagne car cette course se tenait chez moi, à Antananarivo. De plus, le cross reste mon domaine de prédilection. Je m’entraine très dur depuis des mois, pour préparer cette dernière course mais aussi en vue de la suite de ma carrière ».

Et la suite de sa carrière devrait s’écrire en France. En effet, il a été sélectionné parmi sept pilotes, pour intégrer une prestigieuse école de l’Hexagone. Un programme de sport-études l’y attend. « C’est une première à Madagascar, pour un pilote d’avoir une telle opportunité. Dès que les responsables de l’établissement ont visionné quelques vidéos de lui, ils ont immédiatement été convaincus », confie sa mère.

Néanmoins, il reste un dernier détail à régler avant son départ. Il a déjà essuyé un premier refus auprès du Consulat concerné, pour l’obtention de son visa. Ranty mérite vraiment qu’on lui donne un coup de pouce pour obtenir cette autorisation de séjourner.

Une équipe au top

Il s’agit d’un jeune très prometteur, vu son talent et ses aptitudes physiques, dont la carrière prendrait certainement une plus grande envergure une fois en France. Ce serait dommage qu’il passe à côté de la chance de sa vie en raison d’une histoire de visa non délivré.

Lors de sa rencontre avec la presse, Ranty a également tenu à exprimer sa reconnaissance envers son équipe: « La TC-125 est parfaite comme moto, pas trop de réglages à faire ni trop de réparation. Elle est vraiment solide. Je remercie le team Husqvarna-Motostore qui m’a accompagné durant la saison. L’équipe était au top ».

Haja Lucas Rakotondrazaka