Ranty Ernest disputera deux courses en Afrique du Sud, avec la Vision Racing Team. Il roulera sur une Husqvarna TC 125, à Northwest et à Terra Topia.

À la mi-août, on annonçait la signature d’Aina Razakasoa pour la Vision Racing Team, en Afrique du Sud. Un deal qui ouvert la voie à Ranty Ernest, puisque ce dernier va également courir pour la même équipe.

« Paolo (Preve) a discuté Vision Racing et il a tout arrangé. Nous tenons à lui exprimer notre reconnaissance, ainsi qu’à tous les sponsors qui ont soutenu Ranty depuis ses débuts », nous a confié la mère du jeune pilote.

Ranty va participer à une manche régionale à North West, ce dimanche 24 septembre. Et il disputera une deuxième course à Terra Topia, au niveau national cette fois-ci, le dimanche 14 octobre. Il roulera sur une Husqvarna TC-125, en catégorie juniors.

Une machine qu’il connait déjà par cœur pour avoir remporté de très nombreuses victoires à ses commandes, à Madagascar, pour le compte de la Team Husqvarna-Motostore. Entre autres, son palmarès est riche de plusieurs titres de cham­pion national en catégorie juniors et il a également été vice-champion en catégorie scratch.

Opportunité

Ranty est conscient que c’est la chance de sa vie, que cette opportunité ne se représentera qu’une seule fois et qu’il faut la saisir coûte que coûte. D’ailleurs, depuis la confirmation de sa participation à ces deux courses, il a énormément intensifié ses entraînements sur le circuit d’Iavoloha.

« L’objectif sera de gagner et de faire mes preuves là-bas. Mais je suis conscient qu’il faudra me battre farouchement, vu que le niveau est très élevé », a souligné le double vainqueur des 4H Honda, avant son départ pour le continent. Gagner une course internationale, il l’a déjà fait. C’était à Bras Panon, à La Réunion, en juin 2015.

Ranty s’envolera pour l’Afrique du Sud, ce mercre­di. Il sera accompagné de son père, qui est également son coach depuis ses premiers pas en motocross. C’est un rêve qui se réalise pour le jeune motard, qui aura seize ans en novembre.

Si ses performances convainquent les Sud-Afri­cains, il pourra décrocher un guidon pour l’année prochaine. « On a besoin d’un pilote 125 ici. S’il nous convainc lors de ces deux apparitions à North West et Terra Topia, on l’engagera pour disputer une saison complète l’année prochaine en tant que premier pilote de notre équipe », explique-t-on auprès de la Vision Racing Team.

Haja Lucas Rakotondrazaka