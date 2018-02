Le quintuple champion de Madagascar de moto tout terrain, Claudio Tida, se lance un nouveau défi. Il roulera sur une KTM SX-F250 pour la saison 2018.

Un nouveau challenge attend Claudio Tida, cette année. Le quintuple cham­pion de Madagascar de moto tout terrain en catégorie scratch (2012/14/15/16/17) vient de s’engager chez la team KTM-Madauto.

Il a signé son contrat samedi dernier à Andraharo, avant une brève présentation de sa nouvelle machine sous ses nouvelles couleurs. Le pilote de vingt-cinq ans sera au guidon d’une toute nouvelle KTM SX-F250, pour la saison 2018. « J’ai gagné plusieurs titres auparavant et c’est un nouveau défi dans lequel je me lance maintenant. Je suis très motivé à l’idée de disputer cette saison avec ma nouvelle équipe. Je compte bien avoir la couronne nationale », a-t-il confié samedi.

La KTM SX-F250, une machine de dernière génération, bénéficie d’une alimentation par injection électronique. Il est possible d’opter pour deux cartographies moteur, pour rouler en full power ou limiter la puissance en mode soft. On note également la présence d’un contrôle de traction, qui gère l’anti-patinage et la procédure de départ.

Le coup d’envoi de l’exercice 2018 sera donné ce samedi 24 février, avec l’Enduro Sherco, au café d’Ampasimbe sur la RN2. Claudio aura donc deux semaines pour s’habituer à sa nouvelle monture.

Gagner les 4H Honda

« Je pense que la prise en main ne sera pas compliquée. C’est une marque différente et donc une moto différente. Je saurai m’adapter et je serai prêt pour l’ouverture du championnat », a-t-il poursuivi.

Claudio Tida sera aussi en mission lors des Quatre Heures Honda, le dimanche 18 mars à Imerintsiatosika. Jusqu’à aujourd’hui, la mythique course d’endurance, à disputer par équipe de deux, s’est toujours refusée à lui. Une anomalie dans son palmarès, sachant qu’il a déjà tout gagné à part cette compétition.

« Je suis plus que jamais motivé pour les 4H avec cette nouvelle équipe et cette nouvelle moto. J’ai déjà terminé deuxième à plusieurs reprises, mais je n’ai jamais gagné. J’espère que ce sera cette année avec la team KTM-Madauto », a-t-il affirmé à ce propos. Sauf changement de dernière minute, il devrait être associé au Réunionnais Pascal Dorseuil.

Le calendrier comprendra sept autres échéances par la suite. Citons le

X-Country Acerbis du 4 mars, le MX Antsirabe du 8 avril, le MX Nosy Be du 20 mai, le Grand Prix d’Ilakaka du 24 juin, le X-Country Antsirabe du 2 septembre, le MX Antsirabe II du 25 novembre et enfin le MX By Pass du 23 décembre.

Haja Lucas Rakotondrazaka