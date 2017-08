Aina Razakasoa disputera le championnat d’Afrique du Sud, prochainement. Il évoluera au sein de la Vision Racing Team et roulera sur une Husqvarna FC250.

Aina Razakasoa vient de signer avec la Vision Racing Team Afrique du Sud, en catégorie MX2. Il sera basé à Cape Town . C’est par cette publication sur sa page Facebook que la Vision Racing Team a présenté son nouveau pilote.

Aina entame ainsi une nouvelle page dans sa carrière de pilote de moto tout terrain. Le jeune coureur est déjà en Afrique du Sud depuis un mois. Il devrait prendre part à sa toute première course en octobre.

« Ce sont Freddy (Rakotomanga) et Paolo (Preve) qui m’ont mis en contact avec les gens en Afrique du Sud. Je tiens à leur exprimer ma reconnaissance puisqu’ils m’ont beaucoup aidé. Avec la Vision Racing Team, j’aurai une moto à disposition et je bénéficierai aussi de leur coaching. On m’a proposé de rouler pour eux pour la première fois à Johannesburg, le 14 octobre, mais j’attends encore la confirmation définitive de mon inscription pour cette course jusqu’à présent », explique Aina. Comme quoi, il bénéficiera du soutien d’une équipe complète, pour cette nouvelle aventure.

Aina a débuté le motocross à douze ans. Aujour­d’hui, il en a dix-huit et a déjà été sacré champion chez les jeunes. L’année dernière, il a terminé à la troisième place du classement général du championnat, rivalisant avec les grands.

Première course en octobre

« J’ai débuté le motocross à douze ans. J’ai déjà piloté plusieurs motos, KTM SX65, Honda CRF150, Husqvarna TC125 et FC350. En Afrique du Sud, je roulerai sur une Husqvarna FC250 modèle 2017 », poursuit-il. Comme quoi, il bénéficie déjà d’une bonne expérience. Un plus au mo­ment de se lancer ce nouveau défi en Afrique du Sud.

Avec déjà plusieurs courses au guidon d’une Husky à Madagascar, il ne devrait y avoir aucun souci quant à son adaptation sur sa nouvelle FC250. Au cas où il ne serait finalement pas au départ ce 14 octobre à Johan­nesburg, une chose est sûre, Aina sera engagé en cham­pionnat sud-africain l’année prochaine.

« La course de ce 14 sera la dernière de la saison. Comme je l’ai dit précédemment, j’attends encore la confirmation pour celle-ci. Mais en 2018, je prévois bien de disputer la saison entière », conclut-il.

Haja Lucas Rakotondrazaka