Ranty Ernest a terminé troisième de la course de Mayfair Gearbox, samedi. Il est en meilleure forme en vue de la dernière manche du championnat sud-africain de dimanche prochain.

De mieux en mieux. Pour sa deu­xième apparition en Afrique du Sud au sein de la Vision Racing Team, Ranty Ernest est monté sur le podium, samedi, à l’issue de la course de Mayfair Gearbox.

Le multiple champion de Madagascar juniors est en train de monter en puissance. Et ce, après une première sortie où il avait terminé septième puis sixième des deux manches au program­me, le samedi 30 septembre dernier à North West. Cette fois-ci, il a fini en troisième position au terme des trois manches sur le circuit de Terra Topia.

Les concurrents ont été séparés en deux groupes lors de cette course. Et Ranty s’est retrouvé avec les pilotes les plus rapides dans le groupe A. Il a bouclé la séance d’essais libres avec le quatrième temps, ce qui laissait logiquement présager de bonnes performances lors des trois manches à venir.

Au final, il a terminé troisième des deux premières manches, puis quatrième lors de l’ultime joute. Ce qui lui a valu de monter sur la troisième marche du podium.

Comme à North West, le jeune pilote de seize ans roulait encore une fois sur une moto full stock. Malgré cela, il a ramené un résultat plus qu’encourageant.

Potentiel

« On a bouclé trente heures de roulage et d’entraînement en une semaine et demie. Dans la foulée, on a changé les segments et le piston de la moto, avant la course de Mayfair Gearbox, mais on n’a ajouté aucun kit. Il me fallait du temps pour m’habituer aux ‘autoroutes’ d’ici, je veux dire les pistes larges de six ou sept mè­tres avec des virages où l’on ne peut pas couper. Ce qui est très différent de ce que j’ai l’habitude de voir à Madagascar », souligne-t-il. Ranty est en train de trouver peu à peu ses repères.

De très bon augure, vu que la dernière manche du championnat sud-africain est fixée pour le weekend à venir, toujours à Terra Topia. Il s’agira du point d’orgue de son test auprès de la Vision Racing Team, qui devrait probablement l’engager, vu que le boss, Grant Foley, semble déjà convaincu, depuis longtemps, du potentiel du jeune motard. D’autant plus qu’il connaît déjà ce tracé de Terra Topia, désormais, ce qui devrait lui permettre d’amé­liorer encore ses performances.

À part Ranty, un autre pilote Malgache est également prévu courir ce week­end. Il s’agit de Aina Raza- kasoa, qui évolue aussi à la Vision Racing Team, mais dans la catégorie MX2 250 cm3.

Haja Lucas Rakotondrazaka