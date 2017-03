Une cinquantaine d’équipages prendront part à la quinzième édition des 4 Heures Honda, ce dimanche à Imerintsiatosika. La piste sera plus accessible par rapport à l’an dernier.

Grosse affluence. Pour sa quin­zième édition, ce dimanche, les 4 Heures Honda – Elf Moto feront le plein une nouvelle fois.

« Quarante -cinq équipages figurent sur la liste des participants jusqu’à présent. Ça pourrait encore augmenter. Il reste une journée pour s’inscrire et les engagements seront bouclés ce jeudi en fin d’après-midi », a lancé Jeannot Chan, hier en conférence de presse chez Madauto Andraharo. Comme l’an passé, la plus célèbre des courses d’endurance à Mada­gascar (Ndlr : hors-championnat) se tiendra au Total Karting Madagascar, à Imerintsiatosika.

« Par rapport à 2016, il n’y aura plus de passages de guais. Ce sera plus accessible. On aura des parties techniques, mais avec des échappatoires, des portions en dévers ou encore en forêt, ainsi que quelques sections roulantes. Au total, la piste mesurera 7 km », a poursuivi Jeannot Chan.

La conférence de presse d’hier a également été l’occasion pour apporter plus de précision concernant les pilotes du team Madauto. Ted Boyaval et Claudio Tida, qui se sont partagés les cinq derniers titres de champion de Madagascar, rouleront sur une Honda CRF 250.

Tombola

Aymeric Rasoavatsara évoluera, quant à lui, en compagnie de Yann Lombardo sur une KTM SX 125, celui qui le remplacera en tant que pilote officiel KTM prochainement. Et enfin, on aura un duo 100% féminin avec Lalà Rasanjison et Manon Albertini, avec comme montures respectives des Honda CRF 250 et CRF 230.

Tous les concurrents seront automatiquement inscrits à la tombola, prévue à la fin de la course. « Madauto et ses partenaires, Elf Moto, XXL Energy, Someca, Vee Rubber, Allianz, BNI et Les 3 Metis proposent divers lots ainsi qu’un stand de lavage après course pour les participants. Pour la tombola, il y aura un lot surprise de la part de Someca, ainsi qu’un pack diner-nuitée-petit déjeuner de la part de l’hôtel Les 3 Metis », a pour sa part expliqué Alain Hivre, directeur du pôle moto chez Madauto.

Piste ouverte

La piste de location de karting sera ouverte pour la journée de dimanche. Les motards s’affronteront sur les tracés en terre aux alentours du site d’Imerintsiatosika. Ils ne passeront pas par le circuit, ce qui permet d’ouvrir celui-ci au grand public.

Haja Lucas Rakotondrazaka