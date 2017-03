Le phénomène Ambalavelona continue à faire des victimes au niveau des établissements scolaires. Une vingtaine de cas est enregistrée à Morondava.

Des fillettes incontrôlables. Le collège d’enseignement général (CEG) à Morondava était dans tous ses états, jeudi matin. Treize filles des classes de 4e, de 5e et de 6ème présentaient des crises démoniaques dont les enseignants et les responsables du CEG avaient du mal à gérer. Terrifiés, les parents d’élèves et les aînés du village, ont convenu de cesser les cours pendant une semaine pour ces trois classes, sous le consentement du chef de la circonscription scolaire (CISCO) à Morondava, Franck Lucien Rakotondrainibe, qui les a convoqués vendredi. En soupçonnant ces agissements d’actes démoniaques, il a été décidé, également, que des cultes religieux soient organisés dans l’enceinte de l’établissement, durant ces jours sans cours, pour « éloigner les démons ».

Tout a commencé dans la salle de classe de la 4e, après l’appel des collégiens, ce jeudi. « Une jeune fille a commencé à hurler, et la crise s’est propagée sur neuf autres filles de la même classe, ensuite, sur deux de la classe de 5e et une de la classe de 6e. Elles étaient vraiment incontrôlables et possédaient de très grandes forces. Cinq hommes n’arrivaient pas à maîtriser au calme une fillette », raconte le chef Cisco.

Des collégiennes des écoles confessionnelles de la ville de Morondava ont été aussi victimes de ces crises. Il s’agissait d’une école des sœurs et d’une école musulmane, selon toujours le Chef Cisco. Le directeur régional de l’Éducation nationale (DREN) à Menabe, Toussaint Ravelonantenaina, indique qu’au total, il y avait vingt-cinq victimes de ce phénomène d’Ambalavelona, la semaine dernière.

École musulmane

L’origine de ces crises départage le point de vue des scientifiques, des chrétiens et des traditionnels. Ces deux derniers l’expliquent par « une affection due à des esprits maléfiques errants, des forces naturelles manipulées par certaines personnes qui veulent nuire à quelqu’un, tandis que les scientifiques l’expliquent par un syndrome ayant comme manifestation clinique liée à un état de dépersonnalisation d’étiologie diverse », selon une approche scientifique du Dr Noël Zodaraly, neurologue, publié sur le site du ministère de la Santé publique. Ce dernier entend par dépersonnalisation, un trouble de la conscience de soi associé à la déréalisation consistant en une altération fondamentale du système de relation avec soi-même et le monde extérieur.

Depuis janvier, ce phénomène continue de faire des victimes dans des établissements scolaires, d’Ambatofinandrahana à Manandona Antsirabe II et récemment à Morondava. Des responsables de ces villages soulignent que ce phénomène n’a pas été très fréquent chez eux, auparavant.

Miangaly Ralitera