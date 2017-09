Plus de deux cents producteurs rizicoles ont coupé la circulation à une douzaine de kilo­mètres de Morondava avant-hier. Une déviation du barrage de Dabara en est la cause.

Branle-bas de combat à Morondava. Dans la matinée d’avant-hier, près de deux-cents cultivateurs rizicoles en furie se sont heurtés aux forces de l’ordre. Dispersés à coups de grenades lacrymogènes par des gendarmes et des policiers alors qu’ils bloquaient la RN 35 qui mène à Miandrivazo, les manifestants sont aussitôt revenus à la charge.

La pomme de discorde repose sur un problème d’irrigation dans le delta ainsi que le bassin intermédiaire de culture de riz de la partie Est du district de Morondava, qui s’étend à perte de vue.

«Les conditions offrent la possibilité de trois récoltes par an. Faute d’irrigation, bonne nombre de ces cultivateurs furieux n’ont rien pu cultiver depuis le mois d’octobre 2016, l’écoulement de l’eau dans les canaux d’irrigation étant bloqué en amont. Il s’arrête net à Mahabo. Le problème se trouve au niveau du barrage Dabara où des panneaux ont été soudés, empêchant ainsi l’arrivée de l’eau dans nos rizières », tonne Tonny Rabefandry. Ce producteur rizicole était parmi les manifestants. Outre ce problème persistant, des promesses non tenues ont jeté de l’huile sur le feu.

Fausse promesse

« On nous a promis que des travaux d’entretien allaient être effectués afin que le Dabara puisse arroser le delta et la zone intermédiaire dès le mois de janvier mains on nous a promis du vent », ajoute Tonny Rabefandry.

Pour apaiser la vive tension qui s’est emparée des environs, des élus ainsi que les responsables administratifs, dont le directeur de cabinet au sein de la région Menabe, ont entamé des pourparlers. Un terrain d’entente a été trouvé en début d’après-midi lorsque les autorités ont décidé de régler dans les meilleurs délais le problème au niveau du barrage. La foule de villageois en état d’énervement total qui a campé en plein sur la route, laissant un tronc d’arbre au pont de Maro­fototra, s’est du coup dispersée. L’ordre a été rétabli après les négociations. Hier, aucune reprise des manifestations n’a été signalée. Le rapprochement s’est entre-temps poursuivi.

Seth Andriamarohasina