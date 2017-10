Jeune, belle, intelligente et prête à servir une noble cause sont autant de critères demandés pour porter la couronne de Miss. Un vrai défi pour les prétendantes au titre de Miss Menabe.

Face aux six finalistes issus du premier casting qui s’est tenu le 6 octobre, à l’Eden Rock, Oleanna Gaétan a impressionné dès sa première apparition en public. Son physique svelte avec de grandes jambes telle une liane, son port de tête de princesse, sa démarche féline, son sourire radieux et sa capacité à répondre brillamment aux questions sur les connaissances générales lui ont valu le titre de Miss Menabe 2017.

En classe terminale au lycée Immaculée Conception de Morondava, du haut de son mètre soixante treize, très bien proportionnée par rapport à son poids, cinquante kilos, Oleanna a su mettre en valeur la tenue traditionnelle qu’elle a portée durant la première sortie. Sa peau nette a été dévoilée par l’ultime épreuve des maillots de bain. L’imprimé fauve en noir et blanc de ses deux pièces, subtilisées par un foulard sur les hanches, lui a valu l’admiration de toute l’assistance au Kimony Resort de Morondava.

Élégante dans une robe noire tachetée de blanc sur la partie supérieure, elle a répondu avec conviction et sans faute aux séries de questions posées par les membres du jury, y compris la célébration mondiale correspondant à la date de la finale de ce concours. C’était le mercredi 11 octobre, la Journée mondiale de la jeune fille. La bonne réponse d’Oleanna a été fortement applaudie par le public, venu nombreux à cette soirée toute en beauté. Un billet d’avion aller et retour Antananarivo-Morondava figure parmi les lots qu’elle a gagnés.

Mannequin professionnel

Oleanna va représenter le Menabe au concours de Miss Madagascar, qui se tiendra au mois de novembre dans la capitale. « J’ai franchi la première étape. Je vais faire de mon mieux pour obtenir la couronne nationale. Je rêve de devenir un jour, un mannequin professionnel», laisse-t-elle entendre. Un rêve qui va vite se réaliser, vu les atouts qu’elle a.

L’organisateur de Miss Menabe, Romule Andriamihaja, ne cache pas sa satisfaction pour le succès de cette deuxième édition de Miss Menabe. Ce concours s’adresse à toutes les jeunes filles de 18 à 24 ans, mesurant un mètre soixante au minimum, et connaissant bien la région Menabe dans l’ensemble. L’artiste Matsubara a mis de l’ambiance durant la suite de cette soirée finale.

« Je profite de cette occasion pour remercier vivement les autorités et les partenaires locaux qui ont contribué à la réussite de cette édition. J’espère qu’ils seront plus nombreux pour celle de 2018. Et je souhaite fort que le titre national revienne à la représentante du Menabe », conclut Romule Andriamihaja.

Ricky Ramanan et Mamisoa Antonia