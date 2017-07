Célébrer la journée mondiale de la population à Morondava, fief réputé de Mapar. C’est le pari pris par le gouvernement.

Un choix osé. Le gouvernement à travers le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme aurait pu choisir une autre ville pour célébrer la journée mondiale de la population. Il a pourtant retenu Morondava, la capitale du Menabe pour tenir les festivités marquant cette date importante. Un choix politique d’abord, Morondava étant réputé être un fief de Mapar, opposant officieux au pouvoir. À un an de l’élection présidentielle, le choix est loin d’être fortuit. C’est un clin d’œil et un avant-goût de la campagne électorale. À preuve, la première dame, marraine de cette journée mondiale de la population, a offert quatre zébus alors que la ministre Onitiana Realy a amené tout ce qu’il faut pour les besoins de la cause. Elle a remis à vingt associations d’agriculteurs et à huit associations de pêcheurs des intrants et du matériel comprenant des machines à coudre, des filets et des kits de préparation. L’objectif est de permettre à ces associations de développer des activités géné­ratrices de revenus. Cela cadre bien avec le thème de cette journée mondiale de la population en l’occurrence « Planification familiale: Autonomisation des populations et développement des nations ».

Ville idéale

À ce propos, Onitiana Realy a souligné « la nécessité pour les décideurs et les législateurs de tenir compte des pratiques familiales et de respecter les cultures et les traditions malgaches dans tout processus de développement ». Dans cet ordre d’idée, elle ajoute, « les règles ou les principes à édicter doivent impérativement être adaptés à la réalité du terrain et conformes au mode de vie de la population. C’est le seul gage d’une véritable cohésion sociale ». Outre le côté politique, Morondava est également une ville idéale pour promouvoir la planification familiale. Dans la capitale du Menabe, on se marie très jeune. « La mairie célèbre chaque semaine quatre à cinq mariages de filles de moins de 18 ans », selon une source locale. Le taux de natalité est également élevé. Un « dialogue communautaire sur la responsabilité citoyenne dans la lutte contre le mariage des enfants », figurait ainsi parmi les activités de cette journée. Un éclairage a été apporté par Constant-Serge Bounda, représentant du Fonds des Nations unies pour la population à ce sujet. « La planification familiale ne consiste pas à réduire le nombre d’enfants mais surtout à espacer les naissances des enfants afin que la mère puisse être en bonne santé et qu’elle puisse travailler pour mieux développer son foyer ».

Miangaly Ralitera