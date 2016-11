Nosamborina nandritra ny roa andro, ny sabotsy sy ny alahady teo. Niaraka natao famotorana tao amin’ny biraon’ny polisim-pirenena any Morondava, ny andian-dehilahy miisa enina ambin’ny folo.

Taorian’izay, natolotra ny Fampanovana, omaly, ny lehilahy valo ka samy notanana am-ponja vonjimaika avokoa.

Nalefa nody taorian’ny famotorana kosa ny olona valo ambiny izay noahiahiana ka voatery nosamborina. «Tamin’ny fanomezambaovao avy tamin’ny mponin’ i Morondava no nanaovana ny hetsika nisamborana ireo olona ireo. Ny valo lahy nalefa any am-ponja no efa voaporofo fa tena mpanao asa ratsy, toy ny halatra sy fanafihana», hoy ny polisy any Morondava, izay nisahana ny famotorana.

Nisy mpimasy roa lahy tamin’ireo olona valo voarohirohy ho efa mpanao asa ratsy. Hita nandritra ny fisavana ihany koa ny fanafody gasy maromaro niaraka tamina antsy sy famaky fampiasan’izy ireo.

Nantenaina Njanahary