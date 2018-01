Rage populaire. Kimony, district de Morondava, région du Menabe a été le théâtre d’une vindicte populaire à la suite d’un braquage et tentative de prise d’otage. Les faits remontent à la nuit de mercredi à jeudi. Tout a commencé par un hold-up. Un commando de cinq individus armés s’est attaqué à une famille. Le père a abandonné sa femme ainsi que ses enfants et a réussi à sortir par une fenêtre de derrière pour demander du secours, lorsque les bandits ont forcé la porte principale, selon les témoignages obtenus.

Entre-temps, les braqueurs se sont servis dans le coffre et ont raflé tout l’épargne de la famille valant un million quatre cent mille ariary. Ils ont également fait main basse sur des bijoux en or.

Le commando a tenté d’enlever la femme et les enfants, mais les villageois l’ont dissuadé. Les habitants, fous de colère se sont rués. Deux des bandits ont été appréhendés dans la fange, à quelques mètres du village. Les trois autres ont pris la clé des champs avec le butin.

Les deux bandits ont été charcutés, dont l’un est décédé sur le coup, tandis que le deuxième a succombé à ses blessures jeudi à l’hôpital, d’après les informations du commissariat de Morondava.

H.L.