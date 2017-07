Les corps ensanglantés du chef du fokontany d’Ankazon-dandy Moramanga et de son épouse ont été retrouvés gisant au fond d’un ravin, vendredi après-midi. Le constat du médecin et celui de la brigade de gendarmerie révèlent qu’ils ont succombé suite à de violents coups à la tête. Le couple roulait à moto avant qu’il ne soit attaqué. Son deux-roues a été dérobé lors du crime.

La découverte macabre a eu lieu vendredi, aux alentours de 13 heures. Des traces de sang relevées sur la chaussée ont conduit des piétons jusqu’au ravin où les dépouilles ont été balancées.

Le mystère est entier sur les circonstances du meurtre et le mobile est, de surcroît, des plus flous. La gendarmerie estime, néanmoins, qu’elle pourrait avoir affaire à un meurtre prémédité du fait que le tronçon routier, théâtre de ce double homicide, est très fréquenté par des motards et que ce serait bien la première fois qu’un pareil acte s’y produit.

Aucun suspect n’a encore fait l’objet d’arrestation jusqu’à hier soir. Le chef du fokontany d’Ankazondandy avait 60 ans et sa femme 58, avant qu’ils ne tombent dans un guet-apens meurtrier entre Moramanga et Beparasy.

A.M.