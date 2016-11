Un homme d’une trentaine d’années est mort foudroyé dans une rizière à Morefeno Miarinarivo, hier après-midi. Il a plu à verse et des grêlons sont également tombés. Un jeune homme qui était avec la victime a été transporté d’urgence à l’hôpital, grièvement blessé.

Les accidents dus à la foudre sont assez fréquents pendant la saison des pluies, avec de nombreux morts et blessés parfois. Ainsi, vendredi dernier, deux hommes sont morts foudroyés à Ambositra. Le mois dernier, des élèves d’une école primaire publique et d’un collège ont été blessés par la foudre ; et le lendemain de ce sinistre, un homme a été blessé par la foudre sur la route menant à Betafo. En tout cas, on ne peut pas se préserver contre ce phénomène atmosphérique malgré certaines théories et autres croyances afin de l’éviter.

N.N.