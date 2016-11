Oram-be niharo kotroka sy varatra. Maty tsy tra-drano teny an-tanimbary tany Morafeno Miarinarivo, omaly tolakandro, ny lehilahy iray manodidina ny 30 taona. Naratra ary noentina haingana teny amin’ny hôpitaly kosa ny tovolahy iray niaraka taminy. Noentina nampiakarina an-tanàna ny razana taorian’ny loza tampoka nahazo ireo mpiasa tany.

Mateti-pitranga, tato ho ato, ny loza voajanahary amin’izao fotoam-pahavaratra izao. Efa nisy ny olona namoy

ny ainy sy naratra noho ny filatsaham-potaka. Ny zoma teo, nisy tranga iray tany Ambositra. Lehilahy roa no indray namoy ny ainy. Ny volana lasa teo ihany koa, ankizy mpianatry ny Epp sy Ceg nilalao teny an-tsaha no nilatsaham-potaka. Ny ampitson’iny, mbola nisy olona iray hafa koa no maty raha naratra ny lehilahy iray hafa noho izany varatra izany ihany, tany amin’ny lalana mankany Betafo.

Nantenaina Njanahary