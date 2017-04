Le gouvernement envisage d’émettre une nouvelle coupure de billet. Après le billet de 10 000 ariary en 2003, celui de 20 000 ariary fera bientôt son entrée sur le marché.

Une mesure inattendue. L’idée d’émettre une nouvelle gamme de billets de banque a été à l’ordre du jour du conseil de gouvernement de mardi et du conseil des ministres d’hier. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Les informations recueil­lies auprès du ministère des Finances et du budget parlent d’une émission de nouveaux billets et de change­ment d’aspect de certains billets. « Le gouvernement envisage d’émettre un billet de 20 000 ariary. La banque centrale vous donnera plus de détails à ce sujet », laisse entendre le ministre des Finances et du budget Gervais Rakotoarimanana.

Du côté de la Banky Foiben’i Madagasikara (BFM), c’est le suspense total. Contactée, une source s’est contentée de dire que la presse sera convoquée bientôt à ce sujet. Ni la date d’émission, ni sa forme ne seront pas encore connues pour l’instant. « Toutes ces mesures feront l’objet d’un décret », a souligné le membre du gouvernement.

Car le projet du gouvernement ne concerne pas uniquement l’émission de ce nouveau billet mais aussi d’un petit lifting des billets de banque en circulation. Ils auront bientôt un nouvel aspect.

Inflation

« Les graphismes, la forme, les dimensions, et les couleurs dominantes sont concernés par cette touche de changement », indique une autre source. D’après les économistes, plusieurs cas de figures auraient motivé cette décision de l’État. Il y a, d’une part le contrôle des flux monétaires, et d’autre part la lutte contre la circulation des faux billets. « C’est un moyen pour la Banque centrale de récupérer indirectement les liquides stockés quelque part », a expliqué Rado Ratobisaona enseignant chercheur des Universités.

Pour lui, cette mesure est aussi une sorte de dévaluation indirecte de la monnaie nationale. « Avec la dépréciation répétitive de l’Ariary face aux monnaies fortes comme le dollar et l’euro, la banque n’a plus d’autre choix que d’émet­tre une grosse coupure. C’est une pratique qui se fait dans le monde », a-t-il ajouté.

Une fois effective, les impacts de cette mesure ne devraient pas se faire attendre. À en croire sa déclaration, la hausse de prix sera au rendez-vous. « Cette inflation est inévitable. Mais c’est au gouvernement de prendre les mesures adéquates pour la maitriser », conclut notre interlocuteur. Pour cette année, la BFM envisage de maintenir l’inflation à 7%.

Cette nouvelle gamme de billets permettra à la population, comme aux institutions financières de mieux se prémunir contre la contrefaçon, grâce aux signes de sécurité modernes utilisés. « Ces billets seront fabriqués avec des méthodes sécuritaires aux normes internationales, avec des technologies de pointe. Cette initiative entre dans le cadre de l’amélioration de leur sécurité et de leur durabilité. Ainsi, ils possèdent des procédés sécuritaires très renforcés », a indiqué une autre source proche du dossier.

La dernière émission d’une nouvelle gamme de billet de banque date de l’année 2004. Les petites coupures, comme les 100 ariary, 200 ariary, 500 ariary et 1000 ariary ont été touchées par cette mesure. Mais une année plus tôt, le 31 juillet 2003, le régime Ravalomanana avait procédé à une nouvelle émission de bil­lets de 2000 ariary et 5000 ariary et la mise en circulation d’une nouvelle coupure de 10 000 ariary. Mais la coupure de 20 000 ariary risque de semer la pagaille dans les transports en commun en ville.

Lova Rafidiarisoa