L’émission des nouveaux billets se fera en deux étapes. Dès le 17 juillet, les grosses coupures sont disponibles dans les guichets de banque.

Fin de suspense. La Banky foiben’i Madaga­sikara (BFM) a annoncé hier à son siège à Antaninarenina, l’arrivée prochaine du nouveau billet de 20 000 ariary, tout comme les nouvelles éditions des autres grosses coupures de 2 000, 5 000 et 10 000 ariary qui se trouveront dans les portefeuilles des ménages dès le 17 juillet.

Les autres coupures ne seront disponibles que le 18 septembre. L’Institution a présenté à la presse les spécimens de ces nouvelles gammes de billets de banque.

« La nouvelle gamme se caractérise par une harmonisation des éléments graphiques de l’ensemble des billets pour faciliter leur identification. Ces billets sont dotés des meilleurs éléments de sécurité les plus récents et les plus fiables, permettant de vérifier aisément leur authenticité. En plus, nous avons introduit des signes permettant aux malvoyants d’identifier la valeur faciale de chaque billet », a fait savoir Alain Hervé Rasolofondraibe, gouverneur de la BFM, hier.

Pour ce faire, la BFM a choisi des professionnels du secteur pour l’impression de nos billets. D’après les informations fournies par le gouverneur, les billets sont imprimés principalement en Europe et une partie en Chine. Les travaux ont été confiés aux sociétés Giesecke & Devrient en Allemagne, la Banque de France et la société Oberthur en France.

Le gouverneur a par ailleurs précisé que le coût d’impression de ces billets « est moins onéreux que les au­tres en circulation. Leur coût d’impression varie entre 140 ariary pour la coupure de 100 ariary et 250 ariary pour la grosse coupure de 20 000 ariary ».

Trésor bleu

D’une manière générale, chaque billet de banque met en exergue la richesse de Madagascar, que ce soit économique, touristique ou encore la biodiversité, par exemple la Cathédrale d’Ambozontany sur le billet de 100 ariary. Mais ce qui n’échappera à personne sera sans doute la couleur de la plus grosse coupure.

Le billet de 20 000 ariary sera à dominante bleu foncé. De dimension 149×81, le billet de 20 000 ariary comportera au recto l’image de l’usine d’Ambatovy et au verso celle de certains produits agricoles, tels que la vanille, le riz ou les litchis.

D’après le gouverneur, cette grosse coupure ne sera pas disponible dans les guichets automatiques des banques. « Ceux qui aimeraient s’en procurer devraient encore se rendre auprès des agences des institutions financières », a souligné le gouverneur. Toutefois, les guichets automatiques, les caisses du Trésor public ainsi que les détecteurs de faux billets sont déjà compatibles avec ces nouvelles coupures.

Lova Rafidiarisoa