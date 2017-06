Les spécimens des nouveaux billets ne sont pas encore divulgués. Toutefois, les autorités ont révélé leurs descriptions dans un décret.

Les autorités annoncent la couleur. La description de la nouvelle gamme de billets de banque a été révélée hier par un décret. D’une manière générale, chaque billet de banque met en exergue la richesse de Madagascar, que ce soit économique, touristique ou encore de la biodiversité, par exemple la Cathédrale d’Ambozontany sur le billet de 100 ariary. Mais ce qui n’échappera à personne sera sans doute la couleur de la plus grosse coupure. Le billet de 20 000 ariary sera à dominante bleue foncée, d’après ce décret.

Depuis l’annonce par la Banky foiben’i Madagasikara de cette nouvelle gamme de billet, cette plus grosse coupure faisait l’objet de tous les fantasmes. Certains ont imaginé la présence d’un portrait de l’actuel Président sur le billet. Ce qui est complètement faux. De dimension 149×81, le billet de 20 000 ariary comportera au recto l’image de l’usine d’Ambatovy et au verso celle de certains produits agricoles, tels que la vanille, le riz ou le litchis.

Le billet de 10 000 ariary, pour sa part, ne comportera plus le logo de l’ancien parti au pouvoir. Le port d’Ehoala sera très visible au recto de ce billet de couleur à dominante jaune marron. Plus petit que la coupure de 20 000 ariary, avec une dimension de 144×78, il mettra en valeur, au verso, l’artisanat malgache avec des images de valiha et de produits zafimaniry en bois sculpté.

Courant juillet

En ce qui concerne le billet de 5000 ariary, celui-ci comportera au recto, l’image

de la cascade du Parc de Ranomafana. Le billet sera à couleur dominante rouge et mettra en évidence la baleine à bosse et la plage « trou du commissaire », un site situé à Manakara, au recto. Tandis que le billet de 2000 ariary mettra en valeur les faunes et flores de Madagascar. Au recto, par exemple, le bandro, cette espèce de lémurien en voie de disparition et la plante insectivore nephenthès au verso de ce billet à couleur dominante vert olive.

La coupure de 20 000 ariary sera dans les portemonnaies des Malgaches « courant juillet », tout comme les nouvelles gammes des autres grosses coupures, comme les billets de 2000 ariary, de 5000 ariary et de 10 000 ariary. Pour les petites coupures, il faudra

attendre le mois de septembre pour voir en circulation les nouveaux billets de 100 ariary, de 200 ariary, de 500 ariary et de 1 000 ariary.

Tous les billets de banque de la nouvelle gamme seront dotés, sur leur face, de figures géométriques à fort relief permettant aux aveugles et aux malvoyants d’en reconnaître la valeur. La tête de zébu en filigrane restera évidemment présente, tout comme le fil de sécurité et l’espace irisé.

Lova Rafidiarisoa