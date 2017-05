La tendance sur le marché interbancaire de devises (MID) montre un certain équilibre pour l’ariary par rapport à l’euro et au dollar depuis quelques semaines. Hier, l’euro s’évaluait à

3420 ariary si lundi, son cours équivalait à 3405 ariary. En ce qui concerne la monnaie des États-Unis, le dollar s’évalue autour de 3056 Ariary.

Cela fait une semaine que le taux de référence sur le MID affiche cet équilibre pour la monnaie nationale, « l’évolution du cours de l’ariary par rapport à l’euro et au dollar dépend en partie du cours de l’euro par rapport au dollar. En effet l’euro/dollar est un instrument financier le plus échangé dans le monde. À court terme, le cours de l’ariary par rapport à l’euro et au dollar ne dépend plus essentiellement de l’offre et de la demande de ces monnaies sur le marché des changes », explique le Docteur Harimisa Raveloson, économiste joint au téléphone hier.

Les opérateurs économiques opérant dans le domaine export-import, ainsi que les compagnies pétrolières sont les plus sensibles à l’instabilité du taux de change.

Sandra Miora Hafalianavalona