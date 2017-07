Une appréciation de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères a été constatée sur le marché interbancaire de devises (MID). Depuis plus d’une semaine, la valeur de l’ariary a connu une remontée et maintient son équilibre. Le 20 juillet sur le MID, un euro s’est échangé à 3 338 ariary, contre 2 903 pour le dollar.

Plusieurs paramètres ont été indiqués par les économistes en tant que raisons de cette appréciation de l’ariary, comme l’entrée des devises et aussi le déblocage du Fonds élargi de crédits. « Le décaissement de la deuxième tranche de la FEC a une influence sur le comportement de l’ariary. Nous sommes également en pleine campagne pour l’exportation des produits de rentes comme la vanille et le café, qui vient de commencer dans certaines régions de la Grande île. Ces derniers déclenchent l’appréciation de l’ariary, et j’espère même qu’elle continuera à garder son équilibre, surtout par rapport au dollar », a expliqué Andry Raharison, économiste.

Cela donne également un nouveau souffle aux opérateurs, surtout ceux qui opèrent dans le domaine de l’importation.

Sandra Miora Hafalianavalona