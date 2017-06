Les objectifs sont atteints lors des différentes organisations relatives à la célébration du mois de la langue malgache grâce à l’intérêt qu’on y a porté.

Au fil des ans, les jours que l’Académie malgache consacrait pour porter une attention particulière à la langue malgache, ne cessent de croître, pour prendre une ampleur d’un mois cette année. Le thème abordé pour cette édition portait sur « La langue malgache pour préserver l’environnement ». Et cet environnement ne se limite pas à la faune et à la flore, mais englobe tout l’environnement qui constitue la vie quotidienne des gens y compris les déchets et la meilleure façon de les gérer.

Différents conférence-débats, ateliers et expositions ont animé la célébration de cette année, en portant un large panel d’activités qui touchent de loin ou de près la langue maternelle. « L’enfant, la langue et les valeurs culturelles malgaches face à la mondialisation »,

« La politique concernant la langue et le développement », « La langue, l’origine de la vie », « L’idéologie relative au monde des morts et des vivants », « Les vocabulaires pour la délimitation des littoraux selon les lois internationales » et « Création d’énergie, une énergie sociale : science issue de la terre nourricière », furent les thèmes brillamment abordés par les différents intervenants.

À l’honneur des enfants

L’exposition portant sur les termes juridiques a particulièrement attiré l’attention des gens. Certaines personnes ne comprennent pas certains vocabulaires, en français, utilisés dans le domaine juridique. Savoir et comprendre ces mots qui ne leur sont pas familiers du tout est très important.

Les enfants ont été mis en évidence pendant l’édition de cette année. En plus d’une exposition qui leur est réservée, ils se trouvent au centre des sujets évoqués. L’école Akany ny Loharano a suscité beaucoup d’intérêts durant cette célébration. Elle fait partie des rares établissements de la capitale qui utilisent la langue maternelle comme langue d’enseignement, et elle a brillé par rapport à son résultat à la fin de l’année scolaire.

« C’est un indice qui confirme que la langue maternelle est un outil efficace pour enseigner », souligne le docteur Oliva Ramavonirina, une femme-chercheur en terminologie au centre de langues de l’Académie malgache.

Plusieurs établissements scolaires ont fait le déplacement pour « se mettre à jour» par rapport à l’évolution de la langue malgache. Une école de la commune d’Amboasary Gara a fait remarquer sa satisfaction lors de ce voyage. Ce fut aussi une occasion pour sensibiliser les gens à préserver la forêt en utilisant le « fatana mitsisy », un réchaud qui économise les charbons de bois.

D’après le docteur Oliva Ramavonirina, quatre cents visiteurs par jour ont été enregistrés, en moyenne, durant cette célébration. La cérémonie de clôture se déroulera le jeudi 29 juin à 15 heures à l’Académie Malagasy de Tsimbazaza, pour une rétrospective des différentes réalisations de cette année, suivie de diverses animations culturelles.

Ricky Ramanan