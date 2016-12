Du changement dans l’air. Les personnes à mobilité réduite peuvent désormais croire en la concré­tisa­tion de la facilitation de leur circulation sur les voies publiques. Les actions de plaidoyer effectuées dans le cadre du projet Lamina, financées par l’Union européenne, pour la mobilité des personnes en situation de handicap, ont été mises sur écrit et signées par les responsables concernés. C’était à Antanina­renina, hier, en la présence des personnes cibles d’une part, et des représentants des départements qui se sont engagés à ces actions, d’une autre. Ce sont entre autres, les opérateurs de transport, la commune urbaine d’Antananarivo, le syndicat des auto-écoles, le ministère du Transport et de la météorologie.

Ainsi, dans leurs engagements, « Les transporteurs ont accepté d’accorder des places réservées pour les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes, les personnes âgées. La police nationale dispensera à ses éléments, des formations sur la mobilité urbaine. L’Agence de transport terrestre (ATT) a accepté la normalisation des moyens de transport en commun », selon Nathalie Rasamison, chef du projet Lamina, au sein de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Làlana.

M.R.