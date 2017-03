Précision. Alors que la polémique sur le déplacement à l’étranger d’Onitiana Realy, ministre chargée de la Population, fait rage sur les réseaux sociaux, le ministère annonce sa participation à la 61ème session de la Commission de la condition de la femme qui se déroule à New York à partir de ce jour jusqu’au 24 mars prochain. « Madagascar participe, comme tous les ans, à ce rendez-vous planétaire », indique le communiqué du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme.

Mais Onitiana Realy qui sera à la tête de la délégation malgache n’y parlera pas que des femmes et de leurs conditions, si l’on en croit le communiqué du ministère. Selon ledit communiqué, il sera également question « d’évoquer auprès des Nations Unies la situation réelle des sinistrés qu’elle a rencontrés sur le terrain le jour même du 8 mars 2017 et pour dresser le bilan de la situation de Madagascar ».

La concertation francophone de haut niveau sur l’égalité homme-femme se tenant, comme chaque année, parallèlement à la Commission de la condition de la femme, le ministère indique que « les pays francophones d’Afrique subsaharienne et les membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) seront aussi informés et sensibilisés sur la nécessité d’agir en urgence, pour aider par tous les moyens, nos compatriotes malmenés par le cyclone Enawo ».

Investissement

L’un des plus grands rassemblements annuels consacrés à l’état des droits et à l’autonomisation des femmes et des filles dans le monde entier, la commission qui en est à sa 61ème édition planchera cette année sur « l’autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution ». Les thèmes porteront notamment sur l’égalité des salaires, l’élimination des obstacles liés à la discrimination et l’octroi d’investissements pour que les femmes puissent avoir accès à des économies vertes et numériques.