Anggun, une chanteuse de renom international, débarque, pour la deuxième fois, à Madagascar. Avec l’Aviation Sans Frontière (ASF),sa visite est pour une mission humanitaire. C’est en toute simplicité qu’elle a rendu visite au centre Aïna à Antanandrano, hier. Elle a remis des boîtes de lait. Elle était particulièrement bouleversée par le cas des adolescentes prises en charge au centre. Elles sont déjà mères, malgré leur âge. « C’est important de donner l’accès à l’éducation aux femmes pour éviter ce genre de phénomène », souligne-t-elle fermement.

Pendant que ces adolescentes étaient en cours, cette marraine de l’ASF n’a pas hésité : elle s’est occupée de leurs enfants. Ces derniers réclamaient leurs mères, en larmes. Mais ils se sont calmés dans les bras d’Anggun, comme s’ils étaient habitués à elle, depuis leur naissance.

Cette histoire d’amour d’Anggun avec des enfants malgaches, remonte à 2015. Elle a accompagné deux enfants avec une malformation cardiaque pour une intervention chirurgicale en France. Elle s’est occupée d’eux, pendant 15heures de vol, de Mada­gascar à la France. « Je ne pouvais pas savoir qu’on pouvait lier un lien aussi rapidement. C’était le moment où j’ai vu que leur maman leur disait au revoir sans savoir s’ils allaient revenir en bonne santé. J’étais en vrac émotionnellement. Le moment où je confiais les enfants aux familles d’accueil, là aussi j’étais dans un état assez… », s’exprime-t-elle, sans avoir pu finir sa phrase.

C’est l’une des raisons qui l’ont motivée à revenir à Mada­gascar, cette année. « Je me

disais que ce n’était pas mal de revenir, pour une mission qui est beaucoup plus positive. Donc, on est venu. En plus de prendre en charge le transport des enfants malades, L’ASF fait don des outils de soins médicaux et de médicaments également », ajoute-t-elle.

Anggun a quitté le pays dans la soirée, après avoir distribué avec l’ASF et la Fondation Air France, dix tonnes de boîtes de lait. Le centre Saint-Vincent de Paul à Tanjombato et le centre Aïna à Antanandrano ont pu bénéficier de ces dons.

Miangaly Ralitera