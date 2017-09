Le Mouvement chrétien de cadres et de professionnels (MCCP), qui regroupe des cadres chrétiens de l’Église catholique se mobilise en faveur de la promotion de l’évangélisation du milieu professionnel, social et familial. Du 7 au 10 septembre, des membres du mouvement, issus de treize diocèses, ont profité de leur assemblée générale à Maroantsetra pour tenir un congrès axé sur le thème de la protection de l’environnement suivant l’ Encyclique Laudoto Si du pape François : « Quel monde laisserons-nous à nos futures générations ? ». Les participants ont réfléchi sur l’enseignement du souverain pontife qui incite tous les citoyens à s’évertuer à la conversion écologique.

Les conférences-débats, marche pour l’environnement et atelier de réflexion, ont permis aux cadres chrétiens de prendre des engagements à partir de trois résolutions sur la politique environnementale, la spiritualité écologique et le travail décent ainsi que sur l’Encyclique du pape. Le MCCP contribuera alors à la restauration des forêts et de l’environnement humain en optimisant le reboisement et la prohibition des produits nocifs à l’environnement, développera des actions éducatives environnementales au niveau des établissements scolaires de base, des paroisses et dans la famille puis veillera à l’application des lois sur l’environnement à travers des sensibilisations.

Pour y parvenir, le mouvement encourage tout un chacun à mettre la foi au service des actions visant à lutter contre la dégradation de la Maison commune et pour un travail décent. Pour répondre à l’appel du pape sur l’Encyclique, le mouvement témoignera de la grâce de Dieu quotidiennement marquée par une vie de prière, fera un lobbying auprès des décideurs pour l’application de la justice et fera connaître l’encyclique Laudoto Si au grand public.

Farah Raharijaona