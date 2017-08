Des entreprises malgaches à la conquête du Canada. La chambre de commerce et de coopération Canada Madagascar (CanCHam Madagascar) laisse une grande opportunité avec l’organisation d’une mission économique dans ce pays de l’Amérique du Nord. « Elles sont au total vingt-quatre entreprises à avoir manifesté leur intérêt à ce road show économique », a déclaré Valéry Ramon­javelo, président de cette chambre consulaire. Une séance d’infor­mation sur cette mission de prospection était organisée hier à Anosy.

Si d’habitude, la tendance était de faire venir des investisseurs, maintenant les donnes ont changé. Ce sont les entreprises basées à Mada­gascar qui feront le déplacement vers de nouveaux horizons pour trouver des débouchés, nouer des partenariats et remporter des contrats.

Ce roadshow, organisé du 21 au 28 octobre dans trois villes canadiennes, illustre bien ce cas. « Le Canada dispose d’une politique favorisant l’entrée en franchise et hors quota des produits exportés des pays les moins avancés. Les exportations de Madagascar vers le Canada ont représenté 79 mil­lions de dollars canadiens », a souligné ce responsable formé dans ce pays de l’Amérique du Nord. Le budget nécessaire à cette mission est de 2500 euros hors billet d’avion et frais de visa.

Lova Rafidiarisoa