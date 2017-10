Un événement unique verra la splendeur et la grâce de la gent féminine s’afficher aux yeux du monde. Le prestigieux concours « Miss Monde » accueille Madagascar cette année.

Rendez - vous très attendu par tous les férus de concours de beauté de part et d’autre du globe, la 67e édition du concours « Miss Monde » se déroulera dans la ville de Sanya, province de Hainan en Chine, le 18 novembre. Cette année, le concours s’annonce encore plus garni qu’auparavant en affichant en tout, cent vingt candidates originaires des quatre coins du globe.

Dans le lot, une jeune femme à la beauté sublime, radieuse et dotée d’une forte personnalité entend parfaitement bien se distinguer des autres. C’est en effet avec une grande fierté que le Comité Miss Madagascar a officiellement annoncé hier la participation de Felana Noëltinah Tirindraza au concours « Miss Monde ». Élue Miss Androy dans le cadre du concours Miss Madagascar, elle était arrivée en tant que 1ère dauphine, mais s’est vu attribuer la participation au concours « Miss Monde », suite à l’inscription de Njara Windye Houarris, lauréate de « Miss Madagascar 2017 » au concours « Miss University Africa ».

Âgée de 19 ans, du haut de ses 1m 75 pour 58 kg, pleine de charme et d’humilité, Felana Noëltinah Tirindraza s’affirme comme le fier porte étendard de la Grande île. La femme malgache qui suscite toujours la curiosité de part et d’autre du globe par son exotisme et ce métissage identitaire qui enrichit sa beauté, émerveillera le jury du concours « Miss Monde ».

« Pour le pays ! »

« C’est un honneur, voire un rêve qui se réalise pour nous, d’avoir réussi à faire concourir notre Miss à ce concours mondial. La dernière fois que l’une d’entre nous ait pu y participer, date d’il y a près de vingt ans », confie Karen Rakotoniaina, présidente du comité d’organisation du concours Miss Madagascar.

Felana Noëltinah Tirindraza s’est envolée pour la Chine hier même, pour rejoindre les autres finalistes à « Miss Monde ». Elle y séjournera pendant un mois où des formations, plateau télévisé, des visites touristiques et autres œuvres sociales seront au programme. L’occasion pour elle de faire valoir pleinement les valeurs et les richesses culturelles de la Grande île par sa personnalité et sa grâce innée. « Je suis fière de représenter notre pays, ce pays cher à mon cœur et que nous chérissons tous », affirme Felana Noëltinah Tirindraza. Une tête bien pleine dans un corps bien sculpté, elle remplit parfaitement les critères requis par le concours international que le comité a su éveiller chez elle, au-delà des autres concurrentes. La jeune femme a tenu à bien réviser ses connaissances générales sur la culture malgache, mais également à s’appliquer sur chacune de ses prestations face au jury pour lequel elle mettra en valeur l’identité culturelle du pays.

« Miss Monde » inaugure cette année un nouveau format de préparation des candidates. Ce format donnera une plus grande importance aux réseaux sociaux et à l’interactivité avec les internautes du monde entier tout au long des vingt-huit jours de préparation avant la finale. Suivez ainsi en ligne et en temps réel l’évolution de l’aventure de Felana Noëltinah Tirindraza à Sanya.

Andry Patrick Rakotondrazaka