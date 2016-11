Elle a fait la différence vendredi dernier, et Miss Diana a été couronnée Miss Madagascar 2017. Elle représentera le pays, l’année prochaine.

Majestueuse, c’est dans ce sens que la soirée de vendredi a été vécue par les convives du Carlton hotel à Anosy. Aux termes de quatre bonnes heures de défilés de charme et de prises de parole, entre une bonne quinzaine de candidates représentant autant de régions de l’île au trésor, c’est JR Njara Windye Harris qui a finalement décroché le titre tant convoité par ces belles.

Succédant ainsi à Miss Madagascar 2016, Samantha Toudivelo qui représentera la Grande île à Washington prochainement, elle est secondée par la première dauphine en la personne de Miss Androy, Noeltinah Tirindraza agée de 18 ans, ainsi que de la deuxième dauphine qui n’est autre que Miss Bongolava, Faniloniaina Randriamananjara âgée de 20 ans.

Selon les membres du Jury composé entre autres de Swaraj Seebaluck, Directeur d’agence d’Air Austral Madagascar, Ginat Vidot, membre du comité d’organisation de l’évènement, Holy Danielle, journaliste, Firmin, artiste, ainsi que Mialy Andrianina, poète, la jeune femme a su faire la différence par son sens aigu de l’engagement

Parcours engagé

La jeune femme, originaire de Nosy Be, âgée de 22 ans et du haut de ses 1m73, est un combiné de dynamisme et de charme. Assistante commerciale dans une grande société de l’île aux parfums, son emploi lui permet en même temps d’assurer ses études universitaires, car la belle est présentement en troisième année dans la filière communication.

Engagée, elle s’est enrôlée depuis peu dans les rangs du JCI ou Jeune chambre internationale, afin d’apporter sa contribution en matière de développement social dans sa région d’origine. Un sens de l’engagement qui lui sera d’une grande utilité dans les mois à venir, avec les principes qui régissent son statut en tant que représentante de cette prestigieuse institution qu’est « Miss Madagascar ».

Porter cette couronne ne sera pas de tout repos. En effet, le label Miss Madagascar fera partie de la pierre angulaire qui servira à promouvoir l’image de la Grande île au niveau international, surtout sur le plan touristique. À ce propos, au ministre du Tourisme Rolland Ratsiraka de profiter de l’occasion pour préciser « La nouvelle Miss Madagascar aura du pain sur la planche pour mettre en avant notre belle île aux trésors. Pas plus tard que lundi (ndlr : aujourd’hui), elle accompagnera une délégation ministérielle en vue d’accueillir les tout premiers touristes polonais à visiter le pays, ou encore pour l’inauguration l’année prochaine d’un village Madagascar à l’île de la Réunion ». Une façon pour le ministre de conclure, en préparant la jeune fille au parcours de combattant qui l’attend, l’année prochaine.

