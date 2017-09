La Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH) refuse de revoir sa copie. Elle se base sur la décision du Conseil d’État qui a validé l’élection du représentant de la société civile au sein du HCDDED.

Sans équivoque. La Com­mission natio­nale indépendante des droits de l’Hom­me (CNIDH) persiste et signe. Le nom du représentant des organisations ou associations pour la défense des droits de l’Homme est connu depuis le début de l’année.

À l’issue d’un long processus stipulé dans son mandat, la CNIDH a choisi parmi cinq postulants, l’ancien ministre de la Justice Anaclet Imbiki. « Conformément à la procédure, nous avons lancé un appel à candidature. Tous les dossiers étaient recevables », soutient une source auprès de la CNIDH, jointe au téléphone.

La Présidence, par le truchement de sa direction juridique a déposé un recours au Conseil d’État pour contester le choix de cette commission nationale des droits de l’Homme, mais n’a pas obte­nu gain de cause. Ainsi, le 24 mars, la Cour administrative a validé à l’unanimité l’élection d’Anaclet Imbiki au sein du HCDDED.

Le processus est mis en sourdine. Jointes au téléphone, différentes sources auprès de la CNIDH mettent en avant qu’une nouvelle élection de son représentant auprès du HCDDED n’est pas envisagée. « Le conseil d’État a tranché. Il n’a relevé aucune irrégularité lors de l’élection. Il n’y donc pas lieu de la refaire », explique l’un de ses membres.

À la lumière de l’article 2 de la loi relative à la Haute cour de Justice, le HCDDED doit y désigner deux membres titulaires et deux membres suppléants. Or cette institution n’est pas encore mise en place, en l’absence du représentant de la société civile. Selon le président de la République, lors du petit déjeuner de presse de samedi, « C’est à la CNIDH de désigner le représentant de la société civile [ndlr : au sein du HCDDED] ».

Une assertion contestée par les membres de cette commission indépendante, interrogés sur ce sujet. «Nous avons transmis le procès-verbal de l’élection à qui de droit, notamment à la Présidence, la Primature, à l’Assemblée nationale, au Sénat et au ministère de la Justice », se défend un membre de la CNIDH, joint au téléphone.

Dans la foulée, notre source s’affranchit des responsabilités sur le retard de la mise en place du HCDDED. «Nous ne constituons pas le blocage dans la mise en place du Haut conseil pour la Démocratie et de la défense de l’État de droit [HCDDED] », conclut un membre de la CNIDH.

Andry Rialintsalama