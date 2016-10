La CNIDH entrera officiellement en fonction jeudi. Une mise en place non prévue par la loi de finances mais qu’imposent quelques échéances et des obligations internationales.

Au pied levé. Après une année d’attente pour certains, la désignation des membres de la Commission nationale indépendante pour les droits de l’homme (CNIDH) a été entérinée par un décret présidentiel, début septembre. Les onze membres de cette entité prêteront serment demain à la Cour suprême, à Anosy. Ils ont rencontré le chef de

l’État à Iavoloha, hier.

De prime abord, la mise en place de cette entité n’a pas été prévue pour cette année. Le fait que ni la loi de finances initiale, ni celle rectificative n’ait prévu de budget pour l’institut des droits de l’homme indique que rien n’avait été prévu dans ce sens.

Durant cette rencontre à Iavoloha, le président de la République aurait expliqué le retard dans la mise en place de cette entité par le respect de la procédure. Concernant les moyens pour permettre à la Commission de travailler, il aurait indiqué que le nécessaire sera fait, bien qu’au ministère des Finances du budget, il se dit qu’en ce dernier trimestre de l’année, il n’y a plus rien à grignoter dans les caisses de l’État.

Impératif

La réaction de l’Exécutif semble toutefois avoir été accélérée par la conjoncture au point d’activer la mise en place de l’organe en charge de « promouvoir et protéger tous les Droits de l’Homme sans exception », même sans budget de fonctionnement. Il y a premièrement les obligations inhérentes aux traités internationaux ratifiés par la Grande île.

« Madagascar a ratifié les principaux instruments juridiques internationaux des droits de l’homme. À cet effet, il a l’obligation de mettre en œuvre les recommandations émanant des Organes de traités et du conseil de droits de l’homme à l’issue de l’examen périodique universel. De prendre toutes les mesures nécessaires en vue de leur mise en œuvre effective au niveau national, notamment par des réformes législatives, judiciaires ou autres, et la mise en place et l’opérationnalisation d’une CNIDH conforme aux principes de Paris », prévoit l’exposé des motifs de la loi 2014-007, instituant la Commission.

Des indiscrétions indiquent qu’ayant été inopérant, jusqu’ici, l’absence de la CNIDH a été l’un des points noirs de l’examen périodique de la situation du respect, la promotion et la protection des droits de l’homme à Madagascar. Outre le respect des obligations internationales, l’autre raison pourrait être politique. En vue de la conférence des bailleurs qui se tiendra début décembre, à Paris, mettre en place « rapidement », la Haute cour de justice (HCJ), semble être un impératif incon­tournable afin de séduire le plus d’investisseurs possible.

L’absence de la HCJ ayant déjà motivé l’amputation par l’Union européenne (UE) d’une partie d’une aide qu’elle a alloué en fin d’année 2015, l’État pourrait ne plus être enclin à courir pareil risque. La Haute cour constitutionnelle (HCC), dans sa décision recalant la mise en accusation pour déchéance du président Rajaonarimam­pianina l’année passée, a consacré que la HCJ ne peut être opérationnelle qu’une fois tous ses membres au complet.

Le représentant du Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l’État de droit (HCDDED), est le seule qui manque à l’appel afin que la HCJ puisse entrer en jeu. Alors que la loi instituant la Haut conseil prévoit expressément que « l’absence de désignation de représentant due au défaut de proposition par l’entité source ne saurait constituer un obstacle à la constitution du HCDDED et à son fonctionnement normal et régulier », sa mise en place attend toujours le représentant de la CNIDH.

Garry Fabrice Ranaivoson