L’ancien pilote David Rocher avait dénoncé des manquements aux règles de sécurité. Les avocats d’Air Austral parlent «d’accusations fantaisistes, farfelues et calomnieuses».

Cinq ans après sa plainte avec constitution de partie civile, la procédure initiée par l’ex-pilote David Rocher connaît un épilogue judiciaire qui ne va pas calmer son ressentiment à l’égard de son ancienne compagnie. L’instruction est bouclée. Et la magistrate en charge du dossier a estimé qu’aucun des griefs soulevés par David Rocher ne méritait des poursuites pénales à l’encontre d’Air Austral qui avait le statut de témoin assisté dans cette procédure.

La plainte avait été déposée le 5 septembre 2012 pour mise en danger d’autrui. Dans un document de plus de 600 pages, David Rocher dénonçait une série de manquements graves aux règles de sécurité aérienne entre 2007 et 2011.

Étape essentielle de cette procédure, la première magistrate en charge de ce dossier, avait mandaté un expert aéronautique pour analyser les documents fournis dans la plainte et dire si la compagnie avait joué avec la vie de son personnel et de passagers.

Preuves non valables

En janvier 2015, cet expert avait rendu un rapport accablant pour Air Austral en pointant des manquements aux règles de sécurité lors de quatre épisodes. Rapport très contesté par les avocats de la compagnie, Mes Guillaume Navarro et Jean-Michel Baloup.

Mes Navarro et Baloup disent avoir remis à la juge d’instruction, en décembre 2016, «la documentation technique démontrant de manière incontestable que toutes les accusations portées par Monsieur David Rocher dans sa plainte avec constitution de partie civile ne reposaient que sur des documents tronqués et/ou informations mensongères.

En juillet dernier, le parquet de Saint-Denis a pris des réquisitions aux fins de non-lieu. Hier, les avocats d’Air Austral ont publié

un communiqué pour se féliciter de cette décision de non-lieu.

Contacté avant-hier, David Rocher n’a pas pu répondre à nos sollicitations.

