Des manifestants ont enfermé les employés au siège du ministère du MEN à Anosy, hier. Après avoir forcé un portail, ils se sont déchaînés sur les bureaux. L’Emmo/reg a dû intervenir.

Une meute de manifestants conduite par Elidio Randrianjafy, président de l’Association nationale des enseignants non fonction­naires (ANEFA), s’est abattue sur le Ministère de l’éducation nationale hier, en fin de matinée. Se heurtant à des portails clos à leur arrivée, aux alentours de 11 heures, les grévistes ont renvoyé la pareille aux préposés à la sécurité du ministère.

Après avoir placardé leurs banderoles le long de la façade, ils ont enfermé dans l’enceinte, tous les employés s’y trouvant, en verrouillant, en deux temps trois mouvements, toutes les issues, avec des cadenas qu’ils ont apportés. Un vacarme a saisi les environs lorsque les manifestants, au nombre d’une trentaine, se sont mis à donner des coups sur les portails.

Et puis, après avoir joué avec les nerfs de la sécurité pendant une bonne vingtaine de minutes, Elidio Randrian­jafy et ses sympathisants ont tenté un ultime forcing, en ôtant le cadenas qu’ils ont placé dans l’une des entrées principales, pour secouer un battant du portail jusqu’à ce que celui-ci cède.

Impuissants face aux grévistes déchaînés, les gardiens étaient pantois.

Après avoir fait irruption dans l’enceinte, les manifestants se sont emparés des étages, où ils ont cogné sur les portes et ouvert un à un les bureaux, sommant les employés qui s’y trouvaient de sortir, pour renforcer leurs rangs. Les bureaux du staff n’ont pas été épargnés.

Entre-temps alerté, l’État-major mixte opérationnel de la région (Emmo/reg) de l’Analamanga, est intervenu. Une dizaine de gendarmes, conduits par le commandant du groupement de la gendarmerie à Analamanga, leader de l’Emmo/reg, se sont dépêchés sur place.

Requêtes impossibles

L’arrivée des forces de l’ordre a calmé les ardeurs. Devenus moins provocateurs d’un seul coup, les grévistes ont campé sur les lieux pendant moins d’une dizaine de minutes, puis ont

remballé leurs banderoles et écriteaux. «Il n’y a pas eu d’arrestation et aucune plainte liée à ce qui vient de se produire ne nous est encore parvenue. On nous a informés qu’il y avait un débordement et nous sommes intervenus, afin de prévenir les casses et pour éviter qu’il y ait des victimes», explique le colonel Zafisam­batra Ravoavy, commandant du groupement de la gendarmerie à Analamanga.

«Nos revendications sont simples. Nous demandons que les indemnités de logement, de craies, de risque, de préparation et de correction soient chacune portées à 100 000 ariary, soit des émoluments s’élevant à un total de 500 000 ariary pour chaque enseignant», martèle Elidio Randrianjafy.

Comme réponse du berger à la bergère, Gervais Rakotoharimanana, ministre des Finances et du budget, a indiqué, la semaine dernière, que l’État ne pourrait pas satisfaire cette requête. «Si on comptabilise tout ça, le budget à pourvoir sera de 76 milliards d’ariary par an. Ce qui est pour l’instant impossible», a-t-il mis en avant.

Seth Andriamarohasina