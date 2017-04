Un atelier de réflexion sur la meilleure gestion de l’or s’est tenu à l’Hôtel Panorama Andrainarivo. Quatre thèmes importants ont été débattus.

Orpaillage, fiscalité et parafiscalité, exportation et Société d’affinage et de traitement de l’or (SATO) et commercialisation de l’or, ont été discutés par les professionnels, non professionnels, autorités locales et administration de la filière. Une centaine de participants relevant des Collectivités territoriales décentralisées, opérateurs, directions techniques et des communes, dont l’or abonde dans leur circonscription, telles que Betsiaka, Antanim­bary, Betsoana ou Ampasim­be, ont été présents à l’atelier.

Près de cinq cent mille orpailleurs sont recensés à travers l’île. Les participants ont reconnu que les orpailleurs contribuent au renflouement de la caisse de l’État, mais que l’absence de structure régulant le flux d’argent dans la filière est un risque d’insécurité pour ces derniers. Des données statistiques à jour sont alors de mise afin de gérer le retour de ces gains pour l’État permettant de distinguer ceux qui paient, ou ne paient pas. Un outil de contrôle plus que nécessaire, et pour la population, et pour les bailleurs de fonds. La mise à disposition d’un manuel de procédure spécifique à chaque acteur et/ou exploitant d’or a été proposée par le ministre auprès de la présidence, en charge des Mines et des hydrocarbures, Ying Vah Zafilahy.

Contrainte

La gestion durable a été au centre des débats car des questions se posent sur les moyens à déployer. Les ressources aurifères étant des ressources non renouvelables qui demandent des millions d’années pour se régénérer, l’environnement est un point stratégique dans le cahier des charges. Toutefois, il n’est toujours pas évident d’avancer des solutions durables pour l’environnement exploité. Des alternatives ont été proposées, quoique, peu convaincantes. Il a été aussi question de voir comment utiliser les nouvelles technologies d’information et de communication dans l’exploitation, la régulation et l’administration. Il a été enfin rappelé que l’ANOR (Agence nationale de l’Or) est une agence d’exécution de la politique de l’État sur la filière or à Madagascar, allant de l’orpaillage à l’exportation.

Recueillis par Mirana Ihariliva